Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi provodi odmor na egzotičnom ostrvu Gvadalupe u Karipskom moru. Sarkozi je poznat po svojoj ljubavi prema putovanjima, posebno tokom prazničnog perioda.

Gvadalupe, jedno od najposećenijih francuskih područja u Karibima, nudi prelepe plaže i idilične pejzaže, savršene za odmor. Ipak, Nikola ne dobija mnogo vremena za odmor, jer svakodnevno odlazi na duge trčanja po ostrvu.

Oporavak nakon zatvora

Sarkozi je u novembru pušten iz zatvora Sante u Parizu nakon što je u njemu bio samo 20 dana od ukupne, petogodišnje zatvorske kazne zbog učešća u zaveri za finansiranje predizborne kampanje. Zatvorske memoare je objavio na 216 stranica.

Između ostalog, piše da mu je rečeno mu da će u ćeliji morati da bude 23 od 24 sata i da mu je zabranjen kontakt sa bilo kim osim sa zaposlenima u zatvoru.

Bivši francuski predsednik je odlučio da ne iskoristi mogućnost svakodnevne šetnje po dvorištu, jer je to „više kao kavez nego mesto za šetnju“.

Umesto toga, svakodnevno je vežbao na traci u maloj sportskoj sobi, koja je „u mojoj situaciji, postala prava oaza“.

Sarkozi u zatvoru postao deda

Sin bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, Luj Sarkozi, postao je otac po prvi put. On i njegova supruga Natali Sarkozi (Husić) dobili su sina i dali mu ime Sila Nikolas Sarkozi, ime koje, kako kaže, spaja više kultura i istorijskih referenci. Luj Sarkozi srećne vesti podelio je na svom Instagram nalogu samo nekoliko dana nakon što mu je otac otišao u zatvor na odsluženje petogodišnje kazne zbog korupcije koju je sprovodio tokom svoje izborne kampanje za predsedničke izbore u Francuskoj.