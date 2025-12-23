Slušaj vest

Adam „The Woo“ Viliams, poznati jutjuber preminuo je u svom domu na Floridi, u ponedeljak, 22. decembra, potvrđuje kancelarija šerifa okruga Osceola za PEOPLE. Njegovo pravo ime bilo je Dejvid Adam Vilijams.

Pronađen mrtav u svom domu

„Stan je bio osiguran i nije bilo kontakta sa odraslim muškarcem koji tu živi“, rekao je predstavnik šerifove kancelarije. „Zatim su dežurni službenici reagovali zbog prijave o smrti u 14:53. Prijatelj je pozajmio merdevine i pogledao kroz prozor na trećem spratu, gde je video muškarca na krevetu koji se nije pomerao. Nakon ulaska u objekat uz pomoć Vatrogasne službe, muškarac je proglašen mrtvim.“

Kancelarija je potvrdila da je obavestila Vilijamsovog oca o njegovoj smrti. Uzrok smrti još uvek je nepoznat, a obdukcija koju će obaviti medicinski istražitelj je u toku.

Reakcije prijatelja

„Ovo mi srce para i trenutno ne želim ništa da kažem“, napisao je prijatelj i kolega Jutjuber Džastin Skerd na Facebooku.

„Nemam pravu fotografiju niti prave reči. Ali uprkos svim glasinama, osećam da moram reći ono što mogu. Svet je izgubio jednog giganta, a ja sam izgubio prijatelja bližeg meni nego krv.“

Skerd je zamolio ljude da „mole za njegove roditelje, Džima i Džun, i njegovu sestru Fejt.“

Kris Jon, takođe prijatelj i Jutjuber podelio je na Instagramu:

„Ne mogu da verujem da ovo kucam, apsolutno sam slomljen vešću o iznenadnoj smrti mog dobrog prijatelja Adama ‘The Woo’.“

Jon je dodao:

„Samo četiri dana pre smrti sam ga posetio na Floridi. Vozili smo se po gradu njegovim golf-kartom, gledali ukrase, pričali o njegovim nedavnim putovanjima, o uzbuđenju zbog novih planova na YouTube kanalu, pa čak i o utakmici na koju smo planirali da idemo sledeće godine. Zaista ne znam šta da kažem. Potpuno sam u šoku. Počivaj u miru.“