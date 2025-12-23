Slušaj vest

Sinoć je u Luci Beograd, među zidinama koje čuvaju urbani ritam grada, održan ELLE Fashion Dinner Christmas Edition powered by CREED. Za razliku od prethodnih susreta kada smo inspiraciju pronalazili u buđenju prirode, ovaj decembarski događaj bio je posvećen kontrastu između sirove snage industrijskog prostora i suptilne elegancije koju moda unosi u naše živote.

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Zvucima klavira i melodijom „Somewhere in my Memory“, pijanista i kompozitor Filip Bulatović trenutno je transformisao atmosferu Hangara u toplu, gotovo filmsku scenografiju. Bila je to uvertira koja je evocirala najlepše praznične emocije i vratila nas u bezbrižan svet detinjstva.

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Glavna i odgovorna urednica brenda ELLE, Teodora Bogdanović, pozdravila je zvanice podsećajući ih na važnost vizija koje nas pokreću. Hangar je poslužio kao savršeno platno za eleganciju gostiju, koji su svojom pojavom i glamuroznim izdanjima ovom ambijentu dali specijalnu dimenziju. Bio je to skup 150 uticajnih, te pažljivo odabranih ličnosti iz sveta biznisa, mode i kulture, zamišljen kao intimno utočište u kojem se slavi pripadnost istoj viziji.

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Umetnički segment osigurao je posebnu dozu magije. U koreografiji Aleksandra Ilića, ansambl baleta Instituta za umetničku igru, Kompanije balet mladih i Srednje beogradske baletske škole, svojim pokretima je ispričao priču o snovima, pretvarajući halu u pravu zimsku bajku.

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Za gastronomski ugođaj bio je zadužen chef Darko Vasić, čiji su se izbalansirani ukusi nadovezali na vizuelni identitet proslave za koji je, sada već tradicionalno, zaslužan Bloom Design Studio.

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Ovakve manifestacije rezultat su zajedničke strasti prema izvrsnosti koju delimo sa našim partnerima. Kao naslovni pokrovitelj, The House of Creed uneo je esenciju autentičnog luksuza, utkanu u originalne mirisne kreacije. Već više od 260 godina, ova kuća traga za najfinijim sirovinama širom sveta, uvezujući prestižne i retke sastojke u nezaboravne blendove koje možete pronaći u Belodore parfimerijama.

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Duh vanvremenske elegancije upotpunio je Breitling, u saradnji sa partnerom Absolut Time, predstavljajući kolekciju Lady Premier inspirisanu modelima iz 1940-ih. Jednako snažnu viziju prezentovao je i Porsche, brend koji već decenijama ostaje veran sopstvenim vrednostima i težnji ka savršenstvu, potvrđujući još jednom svoj globalni moto - There is no substitute.

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio

Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da ELLE Fashion Dinner neguje humanitarni karakter. Pod sloganom „Živimo bolje zajedno“, UNIQA osiguranje je svakom gostu pripremila kovertu sa ličnim pozivom da se uključi u dobrotvornu akciju čija će sredstva biti donirana NURDOR-u. Ideja je bila jednostavna, a snažna, simboličnom donacijom pokrenuti lanac dobrih dela, a sve u okviru projekta „Bolnica po meri deteta“.

Foto: Mrdja Lovers Studio/© 2025 Mrdja Lovers Studio