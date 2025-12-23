ELLE Fashion Dinner Christmas Edition powered by CREED: Zavirite u zimsku bajku u srcu industrijskog Beograda
Sinoć je u Luci Beograd, među zidinama koje čuvaju urbani ritam grada, održan ELLE Fashion Dinner Christmas Edition powered by CREED. Za razliku od prethodnih susreta kada smo inspiraciju pronalazili u buđenju prirode, ovaj decembarski događaj bio je posvećen kontrastu između sirove snage industrijskog prostora i suptilne elegancije koju moda unosi u naše živote.
Zvucima klavira i melodijom „Somewhere in my Memory“, pijanista i kompozitor Filip Bulatović trenutno je transformisao atmosferu Hangara u toplu, gotovo filmsku scenografiju. Bila je to uvertira koja je evocirala najlepše praznične emocije i vratila nas u bezbrižan svet detinjstva.
Glavna i odgovorna urednica brenda ELLE, Teodora Bogdanović, pozdravila je zvanice podsećajući ih na važnost vizija koje nas pokreću. Hangar je poslužio kao savršeno platno za eleganciju gostiju, koji su svojom pojavom i glamuroznim izdanjima ovom ambijentu dali specijalnu dimenziju. Bio je to skup 150 uticajnih, te pažljivo odabranih ličnosti iz sveta biznisa, mode i kulture, zamišljen kao intimno utočište u kojem se slavi pripadnost istoj viziji.
Umetnički segment osigurao je posebnu dozu magije. U koreografiji Aleksandra Ilića, ansambl baleta Instituta za umetničku igru, Kompanije balet mladih i Srednje beogradske baletske škole, svojim pokretima je ispričao priču o snovima, pretvarajući halu u pravu zimsku bajku.
Za gastronomski ugođaj bio je zadužen chef Darko Vasić, čiji su se izbalansirani ukusi nadovezali na vizuelni identitet proslave za koji je, sada već tradicionalno, zaslužan Bloom Design Studio.
Ovakve manifestacije rezultat su zajedničke strasti prema izvrsnosti koju delimo sa našim partnerima. Kao naslovni pokrovitelj, The House of Creed uneo je esenciju autentičnog luksuza, utkanu u originalne mirisne kreacije. Već više od 260 godina, ova kuća traga za najfinijim sirovinama širom sveta, uvezujući prestižne i retke sastojke u nezaboravne blendove koje možete pronaći u Belodore parfimerijama.
Duh vanvremenske elegancije upotpunio je Breitling, u saradnji sa partnerom Absolut Time, predstavljajući kolekciju Lady Premier inspirisanu modelima iz 1940-ih. Jednako snažnu viziju prezentovao je i Porsche, brend koji već decenijama ostaje veran sopstvenim vrednostima i težnji ka savršenstvu, potvrđujući još jednom svoj globalni moto - There is no substitute.
Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da ELLE Fashion Dinner neguje humanitarni karakter. Pod sloganom „Živimo bolje zajedno“, UNIQA osiguranje je svakom gostu pripremila kovertu sa ličnim pozivom da se uključi u dobrotvornu akciju čija će sredstva biti donirana NURDOR-u. Ideja je bila jednostavna, a snažna, simboličnom donacijom pokrenuti lanac dobrih dela, a sve u okviru projekta „Bolnica po meri deteta“.
Napredak je bio ključna reč susreta i kada je reč o biznisu. KompanijaJTIpredstavila je punoletnim potrošačima duvanskih proizvodaPloom AURA, uređaj novije generacije koji donosi savršen spoj napredne tehnologije, sofisticiranog dizajna i vrhunskih performansi. Podršku realizaciji pružila je iAikBank, najveća domaća privatna banka koja spaja poverenje i snagu inovacija, pružajući klijentima pouzdana finansijska rešenja u dinamičnom svetu savremenog bankarstva. Pridružila nam se iVista Rica, domaće nezavisno društvo za upravljanje investicionim fondovima sa najbrže rastućom imovinom pod upravljanjem i fokusom na dugoročno planiranje, održivu vrednost i odgovorno investiranje.
Posebna pažnja posvećena je nezi. Garnier Fructis istakao je SOS Damage Eraser rutinu, koja uz pomoć ulja marule i keratinskog kompleksa obnavlja oštećenu kosu iznutra. Dove nas je podsetio da je snaga u nežnosti, lansirajući novu generaciju Dove Advanced dezodoransa sa naprednim formulama koje pružaju efikasnu zaštitu, ali i intenzivnu negu kože. Za lepotu koja dolazi iznutra pobrinuo se wellbe, čiji je Beauty kolagen osmišljen i proizveden u Nemačkoj prema najvišim standardima. Važnost stalnog usavršavanja naglasila je Molèn Akademija, edukacijska institucija gde se uči promišljeno, uz stvarne primere i mentorsku podršku stručnjaka.
Gastronomsku priču upotpunila jeGrand kafa Gold, mešavina pažljivo odabranih zrna arabike i robuste, za sve one koji vole pun, zaokružen ukus kafe sa savršenim balansom snage i pitkosti, dok je notu glamura osiguraoAfter Eight, čiji je kultni miks tamne čokolade i mente upotpunio trenutke čistog hedonizma.
Muzički krešendo večeri priredio je maestralni Filip Bulatović. Nakon klavirskog uvoda, nastup je nastavio u pratnji benda, vešto preplićući autorske numere sa nezaboravnim hitovima osamdesetih. ELLE Fashion Dinner Christmas Edition powered by CREED ostaće upamćen kao oda zajedništvu i humanosti, te kao noć u kojoj smo slavili snagu ELLE zajednice, ispraćajući godinu sa stilom i hrabrošću da u narednoj budemo još autentičniji.