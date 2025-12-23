Slušaj vest

Britanski komičar i glumac Rasel Brend suočava se s dve nove optužbe za seksualne delikte, uključujući silovanje, što su potvrdile Metropolitanska policija i vrhovno tužilaštvo.

Istraga protiv glumca pokrenuta je nakon emiovanja dokumentarca na Channelu 4 te istrage The Sunday Timesa, u kojima ga je nekoliko žena optužilo za seksualno zlostavljanje.

Rasel Brend Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema novim optužbama, Rasel se tereti za silovanje jedne žene i seksualni napad na drugu. Oba dela navodno su se dogodila tokom 2009. godine. Silovanje za koje je optužen dogodilo se u hotelskoj sobi u Bormautu, gde je žena prisustvovala konferenciji Laburističke stranke.

Glumac se još nije izjasnio o novim optužbama.

Foto: Printscreen YouTube

Prethodni postupak već u toku

Ove optužbe pridodaju se već postojećem nizu optužbi s kojima se glumac suočava. Prethodno je optužen za dva silovanja, jedan nepristojni napad i dva seksualna napada koji uključuju četiri žene, a navodno su se dogodili između 1999. i 2005. godine.

Komičar je te ranije optužbe negirao na ročištu pred Vrhovnim sudom. Novo ročište vezano za ta dela zakazano mu je za 20. januara 2026. godine na Prekršajnom sudu u Vestminsteru.

(Kurir.rs/Index.hr)