Sandra Karić, poznata manekenka domaćeg porekla oglasila se povodom prelepog dana u njenom privatnom životu. Naime, ona i njena devojka Lara obeležile su 5 godina emotivne veze.

Sandra sa devojkom Foto: karicassandra/instagram

O emotivoj vezi uspešna lepotica govorila je javno, a njen Instagram profil ispunjen je emotivnim objavama na kojima je sa svojom izabranicom, a na kojima se vidi da sve puca od zaljubljenosti.

Sandra Karić sa devojkom proslavila 5 godina veze:

" Bile smo prijatelji na Instagramu", rekla je Sandra svojevremeno.

"Ona nikada ne bi izašla sa mnom. Nakon dve godine konačno sam je imala ispred sebe i rekla sam, biće moja, ovoga puta - poručila je Lara na Instagramu.

"Njene oči su mi vrlo hipnotične, volim ih" kaže Sandra

"Ja sam sa tobom potpuno otvorena. Ne postoji niko ko me više poznaje od nje. - otkrila je Lara o njihovom odnosu.

Sandra Karić, manekenka koja je radila za prestižne modne brendove poput Gučija, često na svom Instagram nalogu, koji prati više od 500.000 ljudi, deli zajedničke fotografije sa svojom partnerkom Larom, koja je takođe uspešna manekenka.

