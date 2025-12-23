Slušaj vest

Povodom svog 56. rođendana, Loren Sančez Bezos proteklog vikenda otputovala je sa suprugom Džefom Bezosom u Aspen, Kolorado, na zimski odmor u snežnom ambijentu. Boravak u planinskom gradiću bivša novinarka iskoristila je da pokaže zavidan smisao za modu od vintidž Dior jakni do kaputa sa gepard printom. Sada je jasno da njen stil ne pravi pauzu čak ni u vreme ručka.

U ponedeljak popodne Loren je viđena kako sa suprugom izlazi iz restorana White House Tavern, a njen stajling izgledao je kao da je upravo sišla sa skijaških staza, a ne da dolazi sa popodnevnog obroka. U centru pažnje bio je elegantan crno-beli skijaški kombinezon.

Sančez Bezos je preko bele majice nosila crnu jaknu sa rajsferšlusom i svilenkastom krznenom kapuljačom, dok je kombinaciju upotpunila tamnim skijaškim pantalonama visokog struka iz Chanel Coco Neige kolekcije za sezonu 2025/26. Pantalone su bile ukrašene belim prugama duž nogavica i tankim belim detaljima oko kolena.

Od aksesoara je dodala crne čizme i rukavice u istom tonu, a poseban pečat dale su sunčane naočare sa vizirom, koje neodoljivo podsećaju na skijaške naočare. Zašto gubiti vreme na presvlačenje, kada se posle ručka možeš odmah vratiti na stazu?

Džef Bezos u opuštenijem izdanju

Džef Bezos se, za razliku od supruge, odlučio za nešto jednostavniji, manje „utopljen“ stajling. Za ručak je nosio crnu termo majicu dugih rukava i trenerku, uz čizme, kačket i sunčane naočare. U ruci je držao sjajnu crnu perjanu jaknu.

Ovog puta, čini se da Bezosovi u potpunosti prihvataju usklađeni partnerski stil – od trenutaka kada su nosili identične kaubojske šešire do ovog zimskog athleisure izdanja. Naravno, Loren Sančez Bezos i ovde uspeva da sve podigne na viši nivo.

