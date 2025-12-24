Slušaj vest

Takmičenje „Pesma za Evroviziju 2026“, koje će biti održano u februaru naredne godine, već sada izaziva veliku pažnju javnosti. Među učesnicima će se ponovo naći i Harem Girls, prošlogodišnje vicešampionke festivala, koje su tada napravile pravu pometnju na domaćoj muzičkoj sceni.

Ovog puta, dreg kraljice odlučile su da odu korak dalje – i to u neočekivanoj saradnji koja je iznenadila mnoge fanove.

Pesma „Bom bom“ ipak nije solo – stiže duet!

Harem Girls su putem Instagrama otkrile da numera „Bom bom“, sa kojom će se takmičiti na PZE 2026, nije solo pesma, već duet.

– Napokon je došao trenutak da vam otkrijemo da je pesma „Bom bom“, sa kojom ćemo se predstaviti na Pesmi za Evroviziju 2026, zapravo duet! Aaaa, pevačica sa kojom ćemo zajedno stati na scenu jeste – Ivana Krunić! – poručile su one na društvenim mrežama.

Dodale su i da su presrećne zbog ove saradnje:

– Neizmerno smo zahvalni što ćemo deliti scenu sa osobom koju dugo pratimo, cenimo i volimo. Da li ste spremni za ovu kombinaciju?

Ko je Ivana Krunić?

Ivana Krunić, pevačica i nekadašnja učesnica rijaliti programa "Zadruga" dobro je poznata domaćoj javnosti. Karijeru je započela kao članica grupe Luna. Takođe, javnost je neumorno pratila i njenu romansu sa Banetom Čolakom.

RTS objavio konačan spisak učesnika PZE 2026

Radio-televizija Srbije objavila je zvaničnu listu od 24 izvođača koji će se takmičiti na PZE 2026. Među njima su povratnici, debitanti, ali i već afirmisana imena domaće scene.

Podsetimo, pobednik „Pesme za Evroviziju 2026“ predstavljaće Srbiju na Evroviziji u Beču, koja će biti održana u maju naredne godine.

Spisak takmičara PZE 2026: Mirna Radulović – Omaja

Zona – Čairi

Anabela Mitić – Tampolina

Iva Grujin – Otkrivam sebe

Lu-ka – Veruj

Kosmos Trip – Sve je u redu

Makao bend – Daj nam svet

Lores – Unseen

Manivi – Svaki dan

Sonja Aleksić – Ko me proba

Lavina – Kraj mene

Aleksandar Radojević – Sudbina

Harem Girls – Bom bom

Jack Lupino – Adrenalin

Zejna – Jugoslavija

Milica Burazer – Svima vama treba mama

Brat Pelin – Fraulein

Geminni – Metar sreće

Đurđica Gojković – Moma mala

Yanx – Srušio si sve

Ana Mašulović – Zavoli me

Eegor – Klaber

Aleksandra Sekulić – Kule

Avgust – Jabuka

