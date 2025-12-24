Slušaj vest

Jedna od žrtava Džefrija Epstajna, Lisa Filips, javno je progovorila o trenutku kada je na privatnom ostrvu pokojnog seksualnog prestupnika upoznala Endrjua Mauntbaten-Vindsora, bivšeg britanskog princa. U razgovoru vođenom na dan objave novog niza dokumenata vezanih za slučaj, Filips je istakla kako je razotkrivanje punog opsega Epstajnovih zlodela ključno za zaštitu budućih generacija, piše Sky News.

Susret na karipskom ostrvu

Filips se prisetila susreta s Epstajnom koji se dogodio 2000. godine, dok je radila kao manekenka. Ispričala je kako je u to vreme radila na ostrvu u blizini Sent Thomasa na Karibima, te je na jedan dan posetila Epstajnovo ostrvo, gde ga je iste noći upoznala na večeri.

Lisa Filips Foto: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

"Trebalo mu je nekoliko sati da razgovara sa mnom nasamo za stolom, u suštini mi postavljajući puno pitanja o mom životu, mom odnosu s porodicom i mojim ambicijama", rekla je Filips američkom dopisniku Džejmsu Metjusu.

Prema njenim rečima, Epstajn je "vrlo cenio" njene ciljeve, a posebno se uzbudio kada je čuo da je kao dete živela u engleskom Oksfordu.

"Pitao me je da li želim da upoznam princa, a ja sam rekla da", ispričala je. Ubrzo nakon toga, prišao im je muškarac koji joj je predstavljen. Nakon što je kratko porazgovarao s nekim od prisutnih, oprostio se i otišao.

"Bilo je vrlo kratko", ispričala je, dodajući kako je tek godinama kasnije shvatila da je to bio bivši princ, Endrju.

princ Endrju Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Nova dokumenta i "jeziva e-pošta"

U kontekstu nedavno objavljenih spisa, Filips je komentarisala i elektronsku poruku koja, kako se čini, pokazuje da je Endrju Mauntbaten-Vindsor pitao Gislejn Maksvel o "neprikladnim prijateljima".

"To je vrlo otkrivajuća poruka, zar ne? Vrlo je jeziva, uznemirujuća, i mislim, zato je ona u zatvoru, zar ne?", izjavila je.

Valja napomenuti kako je kontekst pomenute poruke nejasan, te nema naznaka bilo kakvog nedela. Endrju Mauntbaten-Vindsor prethodno je negirao sve optužbe koje mu se stavljaju na teret, a Sky News je kontaktirao njegove predstavnike za komentar o najnovijim objavama.

"Nećemo odustati od borbe za pravdu"

Osvrnuvši se na kašnjenja u objavi spisa, tvrdila je kako "stvarno važne stvari nisu objavljene".

Na kraju je poručila kako se njena borba, kao i borba drugih preživelih, za pravdu nastavlja. "Još uvek sprovodimo naše istraživanje i i dalje ćemo sve što pronađemo doneti nadležnim telima. I nećemo odustati."

