Vanesa na sahranu svoje ćerke Nataše došla u belom: Razlog je rasplakao mnoge, a isto je uradila i kada joj je sestra umrla!
Glumica Vanesa Redgrejv izgubila je 2009. ćerku Natašu Ričardson koja se poput nje bavila glumom. Njena naslednica nastradala je u skijaškoj nesreći, kada je zadobila udarac u glavu, upala u komu i nažalost izgubila najvažniju bitku.
Na sahranu ćerke došla u belom
Sahrana je upriličena u Njujorku, a uz glumičinog supruga Lijama Nisona i ostale članove porodice bila je i slavna Vanesa Redgrejv sva u belom. Pojavila se u svečanom odelu i mahnula okupljenim novinskim ekipima i onima koji su došli da odaju poslednju počast njenoj ćerki koja je imala 45 godina kada je nastradala.
I dok je njena odluka da nosi belu boju na sahrani svoje ćerke mnoge iznenadila, dr Dejvid Kesler, koautor knjige On Grief and Grieving rekao je sledeće: "To je bio njen omaž životu njene ćerke, a ne njenoj smrti. Htela je da se svi prisete sjaja koju je krasio Natašu".
Bila je to želja da se obeleži Natašin život i istakne radost koju je donosila, da se to stavi u prvi plan, a ne tuga i to sve u čast nastradale glumice.
U belom i na sestrinoj sahrani
Čuvena britanska umetnica Vanesa Redgrejv izgubila je 2010. sestru Lin Regrevej, koja je bila još jedna glumica u porodici i na njenoj sahrani je nosila belu boju, iz istog razloga.
Podsetimo, Vanesa Redgrejv dobila je ćerku Natašu sa suprugom Tonijem Ričardsonom, a taj brak doneo joj je i ćerku Džoeli Ričardson, poznatu glumicu.
Vanesa Redgrejv koja se udavala tri puta, nastavila je sa poslom nakon ćerkine smrti. Odlikovana je 2024. Ordenom Ujedinjenog Kraljevstva i proglašena „damom“, a 1999. odbila je da preuzme tu titulu. Ta njena odluka, kako je ispričala za Hollywood Reporter, nije imala veze sa njenim odnosom prema kraljevskoj porodici.
„Nisam protiv kraljevske porodice, oni rade mnogo dobrih stvari. Nisam odbila čast od kraljice, ali nisam mogla i ni želela da prihvatim bilo kakvo odlikovanje od Tonija Blera, kad je on odveo našu zemlju i tako mnogo ljudi u rat u Iraku na osnovu jedne laži“, rekla je o nekadašnjem premijeru Velike Britanije.
Tokom devedesetih obavljala je dužnost UNICEF-ove ambasadorke dobre volje. Sa bratom je 2004. godine osnovala organizaciju „Peace and Progress Party“. Za ulogu u filmu „Džulija“ nagrađena je Oskarom. Snimila je dokumentarni film „The Palestinian" koji govori o problemima na Bliskom istoku.
Odigrala je preko 100 uloga u pozorištu i filmu, a dobila je brojne značajne nagrade među kojima su Zlatni globus i Oskar, 2003. godine primljena je u Pozorišnu kuću slavnih.
U njene najvažnije uloge spadaju one u sledećim naslovima: „Morgan: A Suitable Case for Treatment“ (1966), „Blow-up“ (1966) i „Howards End“ (1992) kao i „The Trojan Women“, „Mary: Queen of Scots“.
(Kurir.rs/Žena)
