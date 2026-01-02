Slušaj vest

Glumica Vanesa Redgrejv izgubila je 2009. ćerku Natašu Ričardson koja se poput nje bavila glumom. Njena naslednica nastradala je u skijaškoj nesreći, kada je zadobila udarac u glavu, upala u komu i nažalost izgubila najvažniju bitku.

Na sahranu ćerke došla u belom

Sahrana je upriličena u Njujorku, a uz glumičinog supruga Lijama Nisona i ostale članove porodice bila je i slavna Vanesa Redgrejv sva u belom. Pojavila se u svečanom odelu i mahnula okupljenim novinskim ekipima i onima koji su došli da odaju poslednju počast njenoj ćerki koja je imala 45 godina kada je nastradala.

Vanesa Redgrejv i Lijam Nison na sajhrani Nataše Ričardson Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

I dok je njena odluka da nosi belu boju na sahrani svoje ćerke mnoge iznenadila, dr Dejvid Kesler, koautor knjige On Grief and Grieving rekao je sledeće: "To je bio njen omaž životu njene ćerke, a ne njenoj smrti. Htela je da se svi prisete sjaja koju je krasio Natašu".

Bila je to želja da se obeleži Natašin život i istakne radost koju je donosila, da se to stavi u prvi plan, a ne tuga i to sve u čast nastradale glumice.

Vanesa Redgrejv i Lijam Nison na sajhrani Nataše Ričardson Foto: INFphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

U belom i na sestrinoj sahrani

Čuvena britanska umetnica Vanesa Redgrejv izgubila je 2010. sestru Lin Regrevej, koja je bila još jedna glumica u porodici i na njenoj sahrani je nosila belu boju, iz istog razloga.

Podsetimo, Vanesa Redgrejv dobila je ćerku Natašu sa suprugom Tonijem Ričardsonom, a taj brak doneo joj je i ćerku Džoeli Ričardson, poznatu glumicu.

Vanesa Redgrejv koja se udavala tri puta, nastavila je sa poslom nakon ćerkine smrti. Odlikovana je 2024. Ordenom Ujedinjenog Kraljevstva i proglašena „damom“, a 1999. odbila je da preuzme tu titulu. Ta njena odluka, kako je ispričala za Hollywood Reporter, nije imala veze sa njenim odnosom prema kraljevskoj porodici.

Džoeli Ričardson Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Nisam protiv kraljevske porodice, oni rade mnogo dobrih stvari. Nisam odbila čast od kraljice, ali nisam mogla i ni želela da prihvatim bilo kakvo odlikovanje od Tonija Blera, kad je on odveo našu zemlju i tako mnogo ljudi u rat u Iraku na osnovu jedne laži“, rekla je o nekadašnjem premijeru Velike Britanije.

Tokom devedesetih obavljala je dužnost UNICEF-ove ambasadorke dobre volje. Sa bratom je 2004. godine osnovala organizaciju „Peace and Progress Party“. Za ulogu u filmu „Džulija“ nagrađena je Oskarom. Snimila je dokumentarni film „The Palestinian" koji govori o problemima na Bliskom istoku.

Nataša Ričardson i Lijam Nison Foto: Profimedia

Odigrala je preko 100 uloga u pozorištu i filmu, a dobila je brojne značajne nagrade među kojima su Zlatni globus i Oskar, 2003. godine primljena je u Pozorišnu kuću slavnih.

U njene najvažnije uloge spadaju one u sledećim naslovima: „Morgan: A Suitable Case for Treatment“ (1966), „Blow-up“ (1966) i „Howards End“ (1992) kao i „The Trojan Women“, „Mary: Queen of Scots“.

(Kurir.rs/Žena)

