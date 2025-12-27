Slušaj vest

Nije nikakva novost da Riz Viterspun i njena ćerka Ava Filip neverovatno liče – iste plave oči, srcolika lica i gotovo identični osmesi. Ipak, nova fotografija koju je glumica objavila na Instagramu otišla je korak dalje i potpuno zbunila fanove, jer majka i ćerka na njoj izgledaju kao da su istih godina.

Na slici, Riz (49) i Ava (26) poziraju u blistavim, prazničnim kombinacijama, bez ikakvih vizuelnih naznaka da ih deli čak 23 godine razlike. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a mnogi su priznali da su morali da pogledaju fotografiju više puta.

"WitherFORK“ i dupli pogledi

Jedan od komentatora našalio se da je Ava zapravo „WitherFORK“, igra reči na prezime slavne glumice, dok su drugi otvoreno priznali da su je u prvi mah pomešali sa Riz.

– Rizina ćerka izgleda više kao Riz nego sama Riz – napisao je jedan korisnik.

– Mislila sam da je to fotomontaža, gde je ubačena njena mlađa verzija – dodao je drugi.

Porodična sličnost ne prestaje tu

Viterspun je podelila i druge praznične fotografije, na kojima su i Avina braća – Dikon (22) i Tenesi (13), kao i njena majka Beti, čime je još jednom pokazala da je snažna porodična genetika neosporna.

Ava i Dikon su deca Riz i njenog bivšeg supruga, glumca Rajana Filipa, sa kojim je bila u braku od 1999. do 2006. godine. Najmlađeg sina, Tenesija, dobila je u braku sa bivšim suprugom Džimom Totom.

Zanimljivo je i to da Ava, pored toga što neodoljivo liči na majku, ima i snažne crte svog oca.

"Bilo bi čudnije da ne ličim na roditelje“

Ava, koja je diplomirala na Univerzitetu u Kaliforniji, ranije je govorila o stalnim poređenjima sa slavnim roditeljima.

– Iskreno, bilo bi mnogo čudnije da ne ličim na njih – rekla je u intervjuu za „TODAY“. – Moj brat i ja se često šalimo na tu temu jer i on dobija slične komentare. Ne smeta mi, zapravo mi je to lep kompliment.

Najvažnija lekcija lepote nema veze s izgledom

U istom razgovoru, Ava je otkrila i najvredniji savet koji je dobila od majke – i nema nikakve veze sa fizičkim izgledom.

– Mama je sa juga i postoji jedna južnjačka izreka: „lepota je ono što radiš“. Za mene to znači da si lep onoliko koliko si dobar iznutra – kako se ponašaš prema drugima, prema sebi i kako se krećeš kroz svet. To je podjednako, ako ne i važnije, od onoga kako izgledaš spolja – objasnila je Ava.

