Glumac Lazar Ristovski (73) već duže vreme uživa u ljubavi sa koleginicom Anicom Lazić (34), a njihov odnos od početka intrigira javnost zbog razlike u godinama. Par, međutim, nikada nije obraćao pažnju na komentare i nastavlja da gradi zajednički život po svojim pravilima.

Anica je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde često deli trenutke iz privatnog života. Nedavno je na svom Instagram profilu objavila snimak sa proslave, koji je posebno privukao pažnju fanova.

Kratka crna haljina i sevdah

Na snimku proslave zaršetka nove sezone serije "Krunska 11" se vidi kako Anica neumorno đuska, potpuno se prepustivši muzici. Posebno ju je "pogodila" pesma „Bosnom Behar Probeharao“, nakon koje je ušla u pravi sevdah.

Za ovu priliku obukla je kratku crnu haljinu sa golim leđima i ramenima, što je jedno od retkih puta da je viđamo u tako izazovnom izdanju.

Zajednički život i praznici u dvoje

U razgovoru o životu sa Ristovskim, Anica je otkrila kako provode praznike i koliko im prija mir u dvoje.

– Velika promena za mene, jer sam odrasla u velikoj porodici, a sada smo on i ja sami. Prija mi, ne kažem da mi je loše. Navikla sam se na buku i graju dok sam studirala, a sada uživam u miru i zajedničkim trenucima sa Lazarom. Trebalo mi je vremena da se naviknem – rekla je Anica ranije za Blic.

Dodala je i da je, zahvaljujući vezi sa Ristovskim, zavolela partnerski odnos, a ranije nije osećala potrebu da se udaje niti je jurila muškarce.

– Božić je za mene najveći praznik i trudim se da svaki dan zahvalim Bogu za život, zdravlje i sve što imam. Verujem da se Božić treba slaviti svakog dana – dodala je.

Ljubav ne dolazi preko stomaka

Anica je priznala da ne prate tradicionalne običaje i da kuvanje ne igra glavnu ulogu u njihovoj vezi.

– Lazar sigurno nije zavoleo moje kulinarske veštine. On kuva bolje od mene. S vremena na vreme kuvamo zajedno, ali uglavnom ja vodim nabavku i nosim kese, a on je glavni u kuhinji. Ljubav kod mene nikada nije dolazila preko stomaka – kroz osmeh je objasnila.

Naglasila je i da Ristovski nikada nije vršio pritisak oko kuvanja, što joj je omogućilo da uči nove stvari bez stresa.

Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

Tajna njegove ljubavi: Anicina odanost

Na pitanje šta je to što je Ristovski zavoleo kod nje, Anica je bez ustezanja odgovorila:

– Najviše moju odanost. Odanost nije zbog drugih, već zbog mene same. Ako nekoga prevarim, štetu nanosim sebi, a ne toj osobi – iskreno je priznala.

