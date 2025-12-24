Slušaj vest

Amal Klunistala je uz svoju sestru, dizajnerku modnih dodataka Talu Alamudin, koja ponovo pokušava da sklopi "delove svog života" nakon kraha drugog braka.

Prema pisanju svetskih medija, Tala Alamudin (53) razvela se od francuskog preduzetnika Niklasa Le Taleka (45), s kojim je poslednjih godina živela u Singapuru.

Sada se vratila u Veliku Britaniju i nastanila u blizini svoje slavne sestre Amal Kluni. Upravo u njoj pronašla je najveću podršku, ali i rame za plakanje.

Poznata advokatica za ljudska prava Amal i njen suprug, glumac Džordž Klunipružaju podršku Tali dok prolazi kroz težak period nakon razvoda.

- Mogu potvrditi da se Tala razvela i da je uzbuđena što se vratila u London, gde s optimizmom gleda ka budućnosti. Ovo je za nju novi početak, i privatno i poslovno, a fokusirana je na pozitivne prilike koje su pred njom - rekao je njen portparol za Daily Mail.

Prijatelji otkrivaju da su Amal i Tala presrećne što nakon godina provedenih na različitim krajevima sveta ponovo žive blizu jedna druge.

- Njihova povezanost oduvek je bila izuzetno snažna i znači im mnogo što mogu da dele svakodnevicu i međusobno se podržavaju - rekao je izvor blizak porodici.

Sestre, poznate po profinjenoj lepoti, sjajnoj tamnoj kosi i izraženim jagodicama, uvek su bile bliske, čak i kada su ih životne okolnosti razdvajale. Na glamuroznom venčanju Amal i Džordža Klunija u Veneciji 2014. godine, Tala je bila deveruša i pomogla u organizaciji velikog dana svoje sestre.

Rođene u Bejrutu, u porodici libanskog preduzetnika Ramzija Alamudina i političke novinarke Barije Alamudin, sestre su 1980. godine, bežeći od građanskog rata u Libanu, sa roditeljima nastanile u Engleskoj.

Tala je studirala na londonskom univerzitetu Ričmond i neko vreme živela u Velikoj Britaniji pre nego što se preselila u Njujork, gde je radila kao menadžerka događaja. Nakon udaje za libanskog biznismena Nagija Hamijeha, preselila se u Singapur, gde su dobili troje dece.

Njihova kćerka Mia (23), koja je bila devojčica s cvećem na Amalinom venčanju, danas takođe živi u Londonu i, poput svoje slavne tete, pohađala je pravni fakultet BPP pravne škole, koji je završila s odličnim uspehom.

Tala i Nagi razveli su se 2016. godine, nakon čega je ona pokrenula svoj modni brend TALA by Tala Alamudin, poznat po šarenim torbicama, nakitu i odeći sa rok-čik prizvukom. Amal često nosi sestrine komade, uključujući i poznatu torbicu koju je nosila uz žutu haljinu Stelle Mekartni na venčanju princa Harija i Megan Markl 2018. godine.

Nakon razvoda, Tala se udala za Niklasa Le Taleka, tada zaposlenog u singapurskoj finansijskoj kompaniji Marex Spectron, ali ljubav nije potrajala. Dok Niklas i dalje živi u Singapuru, Tala je odlučila da započne novo poglavlje u Londonu.

Nedavno se o povratku emotivno oglasila na Instagramu:

- Nakon godina provedenih u Singapuru, u ovom novom ritmu života u Londonu osećam se i prizemljeno i kao da sve otkrivam ispočetka. Grad je drugačiji, možda zato što sam i ja drugačija. Deca su odrasla, tempo se usporio i učim ponovo da prioritizujem sebe, svoju kreativnost, zdravlje i vreme - napisala je Tala Alamudin.

