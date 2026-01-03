Slušaj vest

Glumac Oven Vilson omiljen je svetskoj publici, dok detalji iz njegovog privatnog života pokreću sasvim drugačije reakcije od onih koje dobija zbog filmskih uloga.

Troje dece, tri partnerke

Vilson je otac troje dece. Oven Vilson je sina Forda dobio sa bivšom devojkom Džejd Duel. Veza sa Kerolajn Lindkvist, koja je bila njegov lični trener, donela mu je sina Fina. Ćerkicu Lajlu ima sa bivšom partnerom Varuni Vongsvrajters.

Sa ćerkom nema kontakt

Vilson je 2017. govorio o sinovima u emisiji Elen Dedženeris: "Ponekad mi se čini kao da već vidim kakvi će biti kao tinejdžeri, kada će se okupiti protiv mene". U razgovoru za Esquire 2021. napomenuo je da živi sa oba sina i da se svi slažu, budući da je preuzeo ulogu samohranog oca.

Dva meseca kasnije, Varuni je za Daily mail izjavila da Vilson nikada nije sreo njihovu ćerku kao i da nije imao bilo kakav kontakt sa devojčicom.

Ćerka Ovena Vilsona Foto: Printscreen/Instagram/varunie

"Nažalost, nikada je nije upoznao", poručila je dok je 2019. preko istog medija zamolila glumca da bude uz ćerku. Rekla je da, iako on finansijski pomaže (25.000 dolara mesečne alimentacije), nikada nije sa svojim detetom.

"Lajli je porteban otac. Ironično je kako Vilson stalno dobija te uloge oca... a nikada nije upoznao svoju ćerku", zaključila je.

Oven Vilson često glumi savršenog tatu na filmskom platnu. U privatnom životu odigrava se ovakav scenario. Da li će priča krenuti drugim tokom? Komentariše se da Lajla veoma liči na oca.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji