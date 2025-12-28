Slušaj vest

Slavni reditelj Stiven Spilberg navodno je odbio da radi s Benom Aflekom nakon incidenta koji se dogodio na žurki na bazenu početkom 2000-ih, prenosi New York Post. Kako tvrdi reditelj Majk Bajnder, Spilberg je "upropastio" potencijalnu saradnju jer je zamerao Benu zbog neprijatnog susreta u koji je navodno bilo uključeno jedno od Stivenove dece.

Majk je gostovao u podkastu "One Bad Movie", gde je voditelju Stivenu Boldvinu rekao da je sve započelo kada je radio na filmu "Man About Town" iz 2006. godine. Spilberg je bio zainteresovan za režiranje tog projekta, te je Majku rekao: "Moramo da napravimo nešto zajedno. Želim da nešto napišeš za mene."

Stiven Spilberg Foto: AP Chris Pizzello

Scenario filma navodno je bio delom inspirisan stvarnom provalom u Spilbergovu kuću, a saradnja između dva reditelja napredovala je sve dok Ben nije potpisao ugovor za glavnu ulogu. "Dogovorili smo se da će on to uraditi, rukujemo se, uradiće to", prisetio se Bajnder. Međutim, Spilberg je ubrzo odustao od projekta.

"Ne. Ne mogu da radim s njim. Poslednji film s njim bio je totalni promašaj, sada ima onu celu situaciju sa Džej Lo i imam drugih problema s njim", navodno mu je rekao reditelj. Bajnder je objasnio da su se ti "drugi problemi" odnosili na priču o žurki na bazenu koju je Spilberg ranije podelio.

Naime, Aflek je od 1997. do 2000. godine bio u vezi s Gvinet Paltrou, Spilbergovom kumom, a zajedno su i radili na filmovima "Shakespeare in Love" i "Bounce". Ben se jedne godine pridružio Stivenu na odmoru, gde je navodno došlo do neprijatnog incidenta.

"Moj sin bio je mali dečak, igrao se u bazenu, a onda je izašao iz bazena. Ben je došao potpuno obučen, a moj sin ga je gurnuo u bazen. Ben se jako naljutio na njega, izašao je iz bazena, podigao ga i bacio nazad u bazen,zbog čega se moj sin rasplakao", ispričao je Spilberg Bajnderu, koji je bio zbunjen njegovim objašnjenjem.

Stiven Spilberg Foto: Christopher Tamcke / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Jednostavno ne volim da radim s njim. Osim toga, poslednja dva filma su mu bila promašaj. Pronađi nekog drugog. Bilo koga osim njega", navodno je dodao slavni reditelj.

Kada je Majk rekao Benu da je projekat otkazan, glumac je posumnjao da bi Spilberg mogao da bude razlog za to. "Ben me nazvao i rekao: ‘Da li ti je Stiven Spilberg rekao da sam mu dete bacio u vodu? Da li se to dogodilo? Da li je to razlog zašto nisam u tvom filmu?‘ Rekao sam mu: ‘Ne, nije mi rekao...‘. ‘Da, rekao ti je! Rekao ti je da sam bacio njegovo dete u vodu. Zato nisam u filmu‘", prisetio se reditelj razgovora.

Bajnder je na kraju sam režirao film "Man About Town", a u glavnoj ulozi našao se upravo Ben.

