"I moj sin je bio narkoman" Majkl Daglas je najbolje razumeo Roba Rajnera koga je ubilo rođeno dete: "Mnogo smo o tome razgovarali"
Holivud je u šoku nakon tragične smrti reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner, a tugu je dodatno produbila vest da se za ubistvo sumnjiči njihov sin Nik. O teškoj porodičnoj situaciji s kojom se Rajner suočavao progovorio je i njegov kolega, glumac Majkl Daglas, koji se prisetio razgovora o problemima s kojima su se obojica nosili kao očevi sinova zavisnika.
"I moj sin je imao problema s drogom"
"S ovom strašnom tragedijom shvatamo koliki je pritisak trpeo u životu sa svojim sinom", rekao je Majkl u specijalnoj emisiji "CBS News: Rob Reiner Scenes From a Life" emitovanoj 21. decembra. 81-godišnji glumac povukao je paralelu sa sopstvenim iskustvom, budući da se i njegov 47-godišnji sin Kameron, iz braka s Dajandrom Luker, borio sa zavisnošću.
"I ja sam imao sina koji je imao problema s drogom. Srećan sam što mogu da kažem da ih je savladao i da živi uspešan život. Mnogo smo razgovarali o tome i o tome šta možete da učinite kao roditelj, a šta ne možete. Znajući da se sve to događalo iza kulisa, ovo je bio čovek koji je uvek davao sve od sebe", objasnio je Daglas.
Dugogodišnja borba sa zavisnošću
Nik Rajner, sin tragično preminulog para, godinama se borio s teškom zavisnošću od droge. O svojim problemima je i sam javno govorio, a s ocem je sarađivao na filmu "Being Charlie" iz 2015, koji se bavi upravo temom zloupotrebe supstanci.
U intervjuu za časopis "People" 2016. godine otkrio je da je do 30. godine bio na rehabilitaciji čak 17 puta. "Bio sam beskućnik u Mejnu. Bio sam beskućnik u Nju Džerziju. Bio sam beskućnik u Teksasu. Provodio sam noći i nedelje na ulici. Nije bilo zabavno", ispričao je tada.
