Lili Safra, rođena kao Lili Votkins 30. decembra 1934. u Porto Alegreu, u Brazilu, živela je život koji deluje kao filmska priča — od ranog detinjstva u Južnoj Americi do glamura Monte Karla i globalne filantropske aktivističke scene.

Porodični koreni i rane godine

Lili je bila ćerka Volfa Vajta Votkinsa, železničkog inženjera anglo-jevrejskog porekla, i Anite Nudelman de Kastro, Urugvajke ukrajinskog porekla koja je pobegla iz Ukrajine zbog progona Jevreja. Porodica se preselila u Rio de Žaneiro, a zatim u Montevideo, gde je Lili odrasla.

Prvi brakovi i nasleđe

Sa samo 17 godina udala se za Marija Koena, argentinskog industrijalca, sa kojim je imala troje dece. Nakon razvoda početkom 1960-ih, Lili se vratila u Brazil i 1965. udala se za Alfreda „Fredija“ Monteverdea, bogatog biznismena rumunsko-jevrejskog porekla. Kada je Monteverde izvršio samoubistvo 1969. godine, Lili je nasledila skoro 200 miliona dolara, što joj je promenilo život i otvorilo vrata svetskom visokom društvu.

Susret sa Edmondom Safrom i život u luksuzu

Nakon preseljenja u London, upoznala je bankara Edmonda Safru, naslednika legendarne bankarske porodice iz Alepa i Libana. Nakon nekoliko kratkih brakova, konačno se udala za njega 1976. godine. Njen brak sa Edmondom bio je jedan od najpoznatijih u svetskim visokim krugovima, a Lili je ubrzo postala poznata kao „Pozlaćena Lili“ zbog svog života u luksuznim vilama, privatnim jahtama i ekskluzivnim događajima sa članovima kraljevskih porodica i svetskim milijarderima.

Safrasi su podelili svoje živote između Njujorka, Monte Karla, Ženeve i Francuske rivijere, gde su kupili Vilu La Leopolda, jednu od najskupljih nekretnina u Evropi, nekada u vlasništvu kralja Belgije. Lili je bila poznata po svojim glamuroznim večerama, skupim kolekcijama nakita i umetničkim delima, koje je jedan britanski tabloid opisao kao život između glamura i filantropije.

Kontroverze oko smrti Edmonda Safre

Smrt Edmonda Safre 3. decembra 1999. godine, u njegovom stanu u Monte Karlu, izazvala je medijsku buru. U početku su se spekulisale da ga je ubila mafija ili narko-karteli, a britanski tabloidi su objavljivali senzacionalne priče o napadačima koji su virtuelno nosili noževe.

Međutim, kasnije je otkriveno da je požar zapravo podmetnuo jedan od njegovih medicinskih radnika, Ted Maher, bivši američki Zeleni beretki, u pokušaju da privuče pažnju i „spasi stvar“ nakon što nije mogao da uđe u bezbedno sklonište sa Edmondom. Maher se izbo nožem, a vatra je izmakla kontroli i odnela život Edmonda Safre. Maher je kasnije osuđen na deset godina zatvora.

Lili je preživela požar i nasledila procenjenih 800 miliona dolara, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti i tabloida za njen život.

Filantropska posvećenost

Lili i Edmond Safra osnovali su Fondaciju Edmond DŽ. Safra, koja je podržavala obrazovanje, medicinu, umetnost i nauku. Fondacija je finansirala projekte kao što su Luvr, Američki muzej prirodne istorije i Nacionalna galerija umetnosti u Londonu, kao i univerzitete i bolnice u Izraelu, Sjedinjenim Državama i Brazilu.

Lili je lično donirala milione dolara: finansirala je studente da posete Aušvic, omogućila je studije na Pariskoj operi i donirala 500.000 dolara Univerzitetu Dilard nakon uragana Katrina. Takođe je bila donator i član upravnog odbora Fondacije Majkla DŽ. Foksa, u znak sećanja na svog supruga, koji je patio od Parkinsonove bolesti.

Kasniji život i smrt

Nakon smrti supruga, Lili je živela u Londonu, prodala deo svoje umetničke kolekcije u dobrotvorne svrhe i povukla se iz javnog života.Preminula je 9. jula 2022. u Ženevi od raka pankreasa u 87. godini, ostavljajući za sobom nasleđe filantropije i glamura.

