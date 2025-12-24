Slušaj vest

Viktorija Bekam prekinula je ćutanje nakon navoda da je njen najstariji sin Bruklin Bekam blokirao celu porodicu na Instagramu, potez koji je, čini se, dodatno produbio već postojeće porodične tenzije.

Modna dizajnerka ovih dana pokazuje vedar duh, deleći seriju opuštenih snimaka iz kancelarija svog brenda Victoria Beckham Beauty. Na objavama se vidi kako nazdravlja sa saradnicima, uz šale na sopstveni račun, svega nekoliko dana pred Božić.

Ovaj vedar nastup usledio je nakon burnog vikenda, tokom kog su se pojavile tvrdnje da su Viktorija i njen suprug Dejvid Bekam otpratili Bruklina sa društvenih mreža.

Međutim, spekulacije je brzo demantovao Bruklinov mlađi brat Kruz, koji je javno objasnio šta se zapravo dogodilo.

- Moji mama i tata nikada ne bi otpratili svog sina. Probudili su se i shvatili da su blokirani. Kao i ja - napisao je Kruz.

Ovaj iznenadni potez šokirao je fanove i otvorio brojna pitanja o razlozima porodičnog nesporazuma. Ipak, Viktorija je očigledno odlučila da ne dozvoli da drama zaseni prazničnu atmosferu.

Na jednom snimku veselo nazdravlja svom timu, uz komentar:

- Živeli meni! Dosta o meni – šta vi mislite o meni?

Na drugom snimku vidi se kako sedi za prazničnim stolom, sa šnalama u kosi, dok se šali da ju je nedavni Netfliks dokumentarac naučio jednoj važnoj stvari, da najbolje izgleda "u prostoriji punoj svetla".

Profesionalno svetlo kamere obasjavalo ju je dok je snimala sadržaj za svoj brend, pokazujući posvećenost poslu i u privatno izazovnim trenucima.

Uz objavu, Viktorija je napisala:

- Težak je posao biti ja, ali neko mora! Malo neobjavljenih snimaka iz serijala Creative Director za @victoriabeckhambeauty. Srećni praznici svima!

Vreme objave nije prošlo nezapaženo, a fanovi su u komentarima pokušavali da protumače skrivene poruke, dok se porodične tenzije Bekamovih odvijaju pred očima javnosti.

Bruklin, koji danas živi u SAD sa suprugom Nikolom Pelc Bekam, još se nije oglasio povodom navoda o blokiranju, pa razlozi ovog poteza ostaju nepoznati.

Dejvid Bekam se u međuvremenu pojavio u javnosti prvi put nakon cele situacije. Nekadašnji fudbaler prisustvovao je sahrani basiste grupe The Stone Roses, Gerija "Manija" Maunfilda, u ponedeljak 22. decembra, gde je bio među brojnim poznatim ličnostima koje su došle da odaju počast muzičaru.

Ovo je ujedno i prvi put da je Dejvid viđen u javnosti nakon što je Kruz izjavio da su on i roditelji svi redom blokirani od strane Bruklina.

- Cela situacija je veoma tužna - rekao je izvor blizakporodici Bekam za magazin Hello!, dodajući da se Viktorija i Dejvid teško nose sa produbljivanjem porodičnog raskola.

