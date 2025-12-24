Slušaj vest

Princeza Šarlin od Monaka ponovo je izazvala pažnju javnosti, ali ovog puta ne modnim izborom, već potpuno novim izgledom kose. Nakon godina kratkih i eksperimentalnih frizura, odlučila je da pokaže svoju prirodniju i elegantniju stranu.

Poznata po hrabrom stilu, Šarlin je još jednom pokazala da sofisticiranost ne mora uvek da bude praćena preskupim i dramatičnim odevnim komadima.

Njena nova frizuraprivukla je brojne poglede jer predstavlja značajan stilistički zaokret kakav niko od nje nije očekivao.

Princeza Šarlin Foto: Vinaj Jean-Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kada je njena kosa u pitanju navikli smo na kratke frizure, a plava boja je nešto po čemu je godinama prepoznatljiva. Ipak, čini se da je sada poželela nešto drugačije, pa je pustila kosu da porase i izgledom sve oduševila.

Princeza je pokazala plavu kosu, perfektno ošišanu do ramena, stilizovanu po poslednjim modnim trendovima. Mnogi su primetili da ju je ova frizura učinila ženstvenijom nego one koje je nosila pre toga.

Princ Albert i princeza Šarlin Foto: Vinaj Jean-Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Promenu je prvi put predstavila tokom posete skloništu za životinje u Monaku, gde je zablistala u ležernom, dnevnom izdanju. Tada je takođe nosila puštenu kosu, dok je odeću uskladila u toplim, prirodnim tonovima.

Celokupan njen izgled, iako jednostavan, bio je topao i odmeren, sa naglaskom na prirodnoj eleganciji.

Šarlin, koju stručnjaci često ističu kao jednu od najodvažnijih evropskih princeza, ovom promenom možda najavljuje i novu fazu svog stila.

Pored promene frizure, princeza je privukla pažnju i kaputom u toplim nijansama, koji je svojim krojem i materijalom dodatno naglasio njen novi, elegantni stil. Kombinacija jednostavnih i odmerenih komada, zajedno sa pažljivo odabranim detaljima, učinila je da celokupan izgled deluje moćno, a ipak nenametljivo.

