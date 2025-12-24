Slušaj vest

Legendardna američka manekenka Sindi Kraford godinama živi u sunčanom Malibuu sa suprugom Rendijem Gerberom, ali to ne znači da je redovno ne obuzme praznični duh!

Slavna lepotica je i ovog decembra ukrasila svoju vilu, a njena novogodišnja dekoracija je savršen spoj dva vodeća i potpuno oprečna trenda ove godine – maksimalizma i minimalizma. Uz, naravno, tradiciju!

Manekenka je pre nekoliko dana na Instagramu objavila fotografije svog doma, koji je doteran s mnogo ukusa, a prvo što zapada za oko jeste više jelki. Ona nije preterala kao Kim Kardašijan, a ključno mesto zauzima visoko drvo u uglu dnevnog boravka.

Sindi je pozirala i pored nižih jelki okićenih na crnom, mermernog pultu, a na više mesta u njenom domu nalaze se bogate girlande.

Iako je to maksimalistički pristup i sve izgleda vrlo raskošno i luksuzno, sami ukrasi su nešto svedeniji, pa je manekenka birala šišarke, sitne novogodišnje lampice, retke, ali krupne kugle i dominantno zlatne tonove.

Sindi Kraford se i sama savršeno uklopila u ovaj praznični enterijer, pa je pozirala u prijatnom, crvenom džemperu, potpuno u duhu Nove godine i Božića, i njenim omiljenim farmerkama, kakve nosi već decenijama.

Jedna od najlepših žena sveta ponovo je pokazala svoj istančan ukus, ovog puta kada je reč o ulepšavanju doma pred sezonu novogodišnjih i božićnih praznika.

