Božić se često opisuje kao najlepše doba godine, ali ne slave ga svi na isti način. Kada pomislimo na praznične običaje, pred očima nam se obično pojavljuju poznate slike: pečena ćurka sa svim prilozima, zajedničko pevanje božićnih pesama i čaša kuvanog vina uz mlevene kolače.

Porodice širom sveta vole ove klasike, ali ne drže se svi strogo tradicije – naročito kada je reč o svetskim zvezdama.

Poznate ličnosti su poznate po tome da sve rade na svoj način, pa ni Božić nije izuzetak. Bez obzira na glamur i luksuz, neki od najpoznatijih ljudi na svetu imaju iznenađujuće neobične božićne rituale.

Od bizarnih navika do preteranog luksuza, donosimo priču o slavnim licima koja praznike slave potpuno drugačije od očekivanog.

Krisi Tajgen i Džon Ledžend: Božić uz brzu hranu

Krisi Tajgen, Džon Ledžend Foto: Profimedia

S obzirom na to da je Krisi Tajgen poznata po kulinarskim veštinama i autor je nekoliko kuvara, mnogi bi pomislili da praznike provodi za šporetom.

Međutim, njen suprug Džon Ledžend otkrio je da tokom božićnih praznika rade upravo suprotno.

Već godinama unazad, porodica na Badnje veče naručuje Mekdonalds kao kasnonoćni obrok.

– To je definitivno Krisi tradicija – rekao je Džon, dodajući da su ipak odlučili da bif velington postane njihovo glavno božićno jelo.

Maraja Keri: Kraljica Božića bez zadrške

Maraja Keri je gotovo nezvanično proglašena za kraljicu Božića, zahvaljujući hitu All I Want for Christmas Is You, najprodavanijoj božićnoj pesmi svih vremena u SAD.

Svake godine u decembru ide „do kraja“. Iako je izgubila pravnu bitku da zvanično zaštiti naziv „Queen of Christmas“, to je ne sprečava da praznike obeleži u velikom stilu.

Pogledajte njena Božićna izdanja:

1/6 Vidi galeriju Maraja Keri - Božić Foto: Album, Album / Alamy / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Božić najčešće provodi u Aspenu sa blizancima Monro i Morokanom, gde se voze u sankama koje vuku konji, umotani u ćebad, pod zvezdanim nebom.

– Uvek pijemo toplu čokoladu sa buter-skotč likerom i pevamo iz sveg glasa – otkrila je pevačica.

Maraja, takođe, ni manje ni više, ulazi u đakuzi sa Deda Mrazom!

Džejk Džilenhol: Umotavanje poklona u foliju

Dženifer Aniston i Džejk Džilenhol Foto: Shelly Patch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumac je poznat po tome što ne troši novac na dekorativni papir. Umesto toga, svoje poklone umotava u – običnu kuhinjsku foliju. Praktično, sjajno i ekološki prihvatljivo? Džejk kaže da je efekat iznenađenja isti.

Kejt Midlton: Odvojeni doručci za dame i gospodu

1/7 Vidi galeriju Kraljevska porodica -Kejt Midlton, princ Vilijam i deca Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, Aaron Chown/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema navodima ljudi bliskih britanskoj kraljevskoj porodici, Božićno jutro u dvorcu izgleda prilično neobično. Dame i gospoda doručkuju odvojeno, a okupljaju se tek pred odlazak u crkvu.

Bivši kraljevski kuvar Daren Mekgrejdi objasnio je da dame biraju lagani doručak od voća, grejpfruta i kafe, dok muškarci uživaju u obilnom obroku sa jajima, slaninom, ribom i bubrezima, kako bi se pripremili za crkvenu službu.

Braća Džonas: Meksički doručak umesto jaja i slanine

Dok većina porodica započinje Božić jajima i slaninom, braća Džonas imaju sasvim drugačiju tradiciju.

Svake godine, za božićni doručak jedu tamale, tradicionalno mezoameričko jelo od kukuruznog testa, koje se kuva u listovima kukuruza ili banane.

Braća Džonas Foto: Chapman-leonard studio equipment- film source- - CHARBONNEAU, ERIC - Album / Album / Profimedia

– To je porodična tradicija koju je započela mama i potpuno je u našem duhu – rekao je Nik Džonas.

Džulija Roberts: Pravila za božićno jutro

Glumica Džulija Roberts ima jasna pravila kada je Božić u pitanju. Jedno od njih glasi: niko ne ulazi u dnevnu sobu dok se svi ne okupe zajedno.

Džulija Roberts na filmskom fesivalu u Veneciji Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia

Posebnu pažnju posvećuje i obrocima, jer, kako kaže, važno je održati ravnotežu i ne „pokvariti apetit“ pre glavne večere.

Riz Viterspun: Oskar u prazničnom izdanju

1/7 Vidi galeriju Riz Viterspun i njena ćerka Ava Filip neverovatno liče Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia, JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia, Charley Gallay / Getty images / Profimedia

Riz Viderspun ne zaboravlja ni svog Oskara tokom praznika. Njena statua za film Hod po ivici tokom Božića dobija kapicu i šal, zahvaljujući njenoj deci, „kako se ne bi prehladila“.

Piter i Emili Andre: Čarape od hulahopki

Piter Andre i njegova supruga Emili imaju jednu od najneobičnijih tradicija – božićne čarape prave od isečenih hulahopki.

– Radimo to od detinjstva i nemamo pojma zašto, ali obožavamo – rekla je Emili.

