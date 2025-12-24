Slušaj vest

Mik Ejbrahams, legendarna zvezda bendova Jethro Tull i Blodwyn Pig, preminuo je u 82. godini.

Gitarista i osnivač rok benda Jethro Tull iz šezdesetih godina, preminuo je nakon borbe sa nizom zdravstvenih problema, javlja The Sun.

Ejbrahams je bio najpoznatiji kao originalni gitarista benda u periodu od 1967. do 1968. godine, kao i kao vođa grupe Blodwyn Pig.

Svirao je na albumu Jethro Tulla iz 1968. godine "This Was", ali su nesuglasice sa članom benda Ijanom Andersonom oko kreativnog pravca dovele do toga da Ejbrahams napusti grupu ubrzo nakon objavljivanja albuma.

Nakon odlaska, osnovao je bluz-rok bend Blodwyn Pig i snimio dva albuma pre nego što se grupa raspala 1970. godine.

Ijan Anderson je na zvaničnom sajtu Jethro Tulla objavio dirljivu posvetu, navodeći da je Ejbrahams „vladao scenom“.

"Sa velikom tugom smo juče saznali za smrt osnivača Jethro Tulla, Micka Abrahamsa“, navodi se u objavi.

"Mik je bio od ključnog značaja za ranu formaciju Jethro Tulla, nastalu iz pepela The John Evan Band i McGregor’s Engine, bluz benda koji je osnovao sa Kliveom Bunkerom u oblasti Luton/Dunstable. Kao snažan vokal i iskusan, moćan i liričan gitarista, Mik je vladao scenom u svojoj interpretaciji pesme Cat Squirrel u klubu Marquee, kao i na svakom nastupu koji smo zajedno imali – čak i kada smo jednom prilikom bili predgrupa bendu Cream!“

Na kraju se dodaje: "Svi upućujemo saučešće Mikovoj porodici i bliskim prijateljima, koji s pravom mogu biti ponosni na njegova dostignuća i muzičko nasleđe.“

