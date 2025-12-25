Slušaj vest

Kad se influenseri venčavaju, zna se da će to biti bajkovite scene koje će preplaviti internet. Stoga ne čudi da je raskošno venčanje modne blogerke Kjare Feranji i repera Federika Leonarda Lusije, poznatijeg kao Fedez, 2018. godine, vredno više od milion evra, vrlo brzo postalo viralno.

Par je poveo 160 prijatelja i članova porodice na produženi vikend na Siciliju, gde je influenserka, koja ima više od 28 miliona pratilaca na Instagramu, oduševila goste i obožavatelje s tri dizajnerske venčanice.

U galeriji pogledajte fotografije Kjare Feranji i Fedeza:

Kjara Feranji i bivši suprug Fedec

Ceremonija na otvorenom izgledala je poput moderne bajke: bele hortenzije krasile su prolaz, oltar je bio uokviren stotinama ruža koje su visile s drveća, dok su u pozadini eksplodirale pastelne baklje u trenutku njihovog prvog poljupca kao bračnog para. U večernjim satima par je postavio pravi lunapark kako bi zabavljao goste, uz raskošan vatromet.

Pre velikog dana, Kjara i Federiko verili su se uživo na televiziji, a zatim potrošili više od milion evra na venčanje.

Ipak, čini se da je savršena slika braka i porodičnog života bila samo privid, jer je njihova osmogodišnja veza, prema svemu sudeći, od samog početka bila problematična - što je na videlo izašlo tek nakon skandala zbog kraha braka.

U galeriji pogledajte fotografije Kjare Feranji s novinarom Kurira:

Kjara Feranji sa novinarom Kurira Aleksandrom Panićem u Milanu

Početkom godine je Kjara, koja s bivšim suprugom ima sina Leonea (7) i ćerku Vitoriju (4), šokirala priznanjem da ju je Federiko varao tokom cele njihove veze, te da je čak ljubavnici ponudio da ostavi Kjaru pred oltarom.

Kjara je prozvana "prvom italijanskom influenserkom" nakon što je 2009. godine pokrenula svoj modni blog "The Blonde Salad". Ubrzo su brendovi poput Diora i Benettona počeli da je šalju širom sveta kako bi recenzirala njihove kolekcije. Svog sad već bivšeg muža upoznala je dok je boravila kod prijatelja u hotelu, u kom je bio i Fedez.

Neprestano su flertovali onlajn, sve dok je Fedez napokon nije pozvao na dejt. Međutim, sada Kjara tvrdi da je od samog početka imala loš predosećaj. MailOnline piše kako je imala osećaj da ne bi trebalo da se zabavlja s njim, ali je na kraju odlučila da to ignoriše.

"Bila sam slobodna i želela sam da izađem s njim, ali apsolutno nisam mislila da bi mogao da bude pravi muškarac za mene. Ne znam zašto. Ali sviđao mi se, delovao je kao iskrena osoba", rekla je.

Vezu su zvanično započeli 2016. godine, a u maju 2017. su se verili. Fedez ju je zaprosio na njen 30. rođendan, tokom jednog od svojih koncerata. Dok je svirala pesma "Forever Young" uz montažu njihovih najsrećnijih trenutaka, hiljade fanova dobile su srca koja su podigle u vazduh.

Fedez se zatim okrenuo prema Kjari i rekao: "Ne treba nam prstenje da bismo bili zajedno. Ali da te pitam ono što ću sada pitati, možda mi ipak treba jedan..."

Većini je to izgledalo kao veliki romantični gest, ali Kjara sada tvrdi da ju je sve vreme varao s italijanskom dizajnerkom Anđelicom Montini.

"Nekoliko dana pre Božića 2024, Federiko me nazvao (svestan da razgovara sa mnom) i prvi put priznao vezu sa svojom devojkom koja je trajala još od 2017. godine", objavila je Kjara u veljači.

Osamnaest meseci kasnije su se venčali na Siciliji. Kjara je nosila tri zadivljujuće haljine koje je dizajnirala kreativna direktorka Diora, Marija Gracija Kjuri, koja je takođe bila gošća na venčanju.

Fotografije s luksuzne proslave prikazuju goste kako uživaju u ringišpilu, arkadnim igrama i tradicionalnom panoramskom točku. Mladenci su tog dana izgledali presrećno, ali majka dvoje dece sada tvrdi da joj je suprug kasnije priznao da je samo nekoliko minuta pre odlaska pred oltar nazvao svoju ljubavnicu.

"Stavio je na sto i druge detalje, poput telefonskog poziva svojoj devojci neposredno pre nego što je krenuo prema oltaru, govoreći joj da bi jedan njen znak bio dovoljan da odustane od svega", objavila je Kjara.

U martu 2022, nakon četiri godine braka, Fedez je imao operaciju uklanjanja retkog tumora pankreasa, a navodno se i tada dopisivao s ljubavnicom. Kjara je progovorila o slomljenom srcu nakon što je saznala da je Fedez slao poruke Anđeliki dok su mu ona i deca držali ruku u bolnici, a ona je želela da "preuzme njegovu nesreću na sebe kako on ne bi patio".

Potom se Fedez oglasio povodom optužbi, priznajući preklapanje veza.

"Kada je Anđelika odlučila da raskine našu vezu, napravio sam veliku grešku, poverio sam se Fabriciju i zajedničkom prijatelju. Bila je to loša odluka u ranjivom trenutku i sada snosim posledice. Međutim, odbacujem teorije zavere i tvrdnje o manipulaciji", rekao je.

U februaru 2024. objavili su da se razvode nakon šest godina braka.

To se dogodilo samo dva meseca nakon što je Kjara kažnjena s više od 930.000 funti od strane italijanske agencije za tržišno takmičenje zbog tvrdnji da će se prodajom božićnog kolača s njenim imenom prikupljati sredstva za decu obolelu od raka kostiju. Ispostavilo se da je pre cele akcije proizvođač kolača uplatio svega 50.000 evra bolnici, a iako je akcija postigla veliki uspeh, posebno jer se kolač s Kjarinim imenom prodavao po duplo većoj ceni od onog bez njenog imena, niti jedan cent od akcije nije uplaćen za bolesnu decu.

Kjara je nakon skandala ostala bez 50.000 pratilaca, veliki brendovi su preko noći prekinuli saradnju s njom, a čak je i Koca-Kola prekinula ranije snimljenu kampanju s njom.

Ispostavilo se da je slične manipulacije već ranije izvodila s uskršnjim jajima 2021. i 2022. godine, ali tada nije uhvaćena.

Iako je nakon skandala platila 1,2 miliona evra dečjoj humanitarnoj organizaciji, to nije zaustavilo krivični postupak koji bi mogao da rezultira zatvorskom kaznom od godinu dana i osam meseci, koliko tužioci traže. Sudska presuda biće poznata u januaru sledeće godine.

Kjarin skandal doslovno je promenio italijanski zakon. Godine 2024. donesen je zakon nazvan Feranji zakonkoji kontroliše influensere s više od milion pratilaca kako bi se u budućnosti izbegle prevare i lažno oglašavanje.

Kjara je optužbe nazvala "duboko nepravednim'", dodavši da je "iskreno verovala da nije potreban sudski postupak kako bi dokazala da nikada nikoga nije prevarila". Dodala je da je "spremna da se bori s još većom odlučnošću kako bi dokazala svoju potpunu nevinost".

U svojoj izjavi Kjara je oštro kritikovala bivšeg supruga jer ju je "napustio" u najtežem periodu njene karijere.

"Nisam rekla ništa čak ni kada sam bila napuštena preko noći tokom teškog perioda u februaru prošle godine, kad sam jedva mogla da se dignen iz kreveta. Čula sam mnogo puta da sam ga izbacila iz kuće, ali nikada nije rečeno da sam to uradila nakon što sam otkrila izdaju u tim danima (jednu od mnogih, naravno)... Ostala sam nema o mnogim temama i klevetama kako bih nastavila da se pretvaram da se ništa nije dogodilo. Moj odnos s Federikom bio je stvaran za mene; nikada nisam bila u otvorenoj vezi (ona je očito bila otvorena samo za drugu stranu, bez mog znanja) i uprkos svemu, ponosna sam što sam volela bezuslovno. Žao mi je što sam za drugu stranu bila osoba kojoj je moglo rugati se i koristiti je po volji, ali ponekad je dobro otvoriti oči, razumeti posledice, patiti, ustati i shvatiti da zaslužuješ nešto drugačije - ljubav koja možda nije savršena, ali je barem istinita i jednako proživljena s obe strane. To želim sebi", poručila je tada.

Ko je Kjara Feranji?

Kjara Feranji je italijanska preduzetnica, modna influenserka, dizajnerka i poslovna žena, široko prepoznata kao jedna od najistaknutijih figura u modnoj i digitalnoj industriji.

Rođena je 7. maja 1987. u Kremoni, a slavu je stekla putem bloga "The Blonde Salad", koji je pokrenula 2009. godine. Blog je brzo postao globalni uspeh i pomogao joj da se etablira kao vodeći glas digitalne mode.

Osnivačica je i kreativna direktorka brenda "Chiara Ferragni Collection", poznatog po razigranim i prepoznatljivim dizajnima, uključujući kultni logo “namigujućeg oka”. Sarađivala je s brojnim luksuznim brendovima poput Diora, Louis Vuittona i Chanela, te se pojavljivala na naslovnicama časopisa Vogue i Harper’s Bazaar.

Osim u modi, Kjara je i pionirka u korišćenju društvenih mreža za izgradnju poslovnog carstva. Ima milione pratilaca na Instagramu, a njen uspeh je predmet akademskih studija slučaja, te je pozivana na predavanja na institucijama poput Harvard Business Schoola.

