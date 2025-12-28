Slušaj vest

Reč je o Kloi Kardašijan. Nakon raskida sa ocem svoje dece Tristanom Tompsonom, odlučila je da napravi potpunu pauzu od veza i intimnih odnosa. Umesto drame, izabrala je mir, stabilnost i fokus na sebe i porodicu.

U jednom od poslednjih pojavljivanja u porodičnom rijalitiju priznala je, uz dozu humora, da joj je bivši partner bio poslednja osoba s kojom je bila intimna i da ne oseća potrebu da to uskoro promeni.

Tristan i Kloi Foto: Profimedia

Kad pomisli na ljubav, kaže da joj se odmah javljaju slike neodgovorenih poruka, čekanja, nerviranja i razočaranja. Upravo zbog toga, odlučila je da se distancira od svega što joj donosi stres, a potencijalnim udvaračima poslala je jasnu poruku da se drže podalje.

1/5 Vidi galeriju Kloi Kardašijan Foto: Printscreen/Instagram, ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sve više žena se odriče intimnih odnosa - i to im prija

Ovakav izbor možda deluje ekstremno, ali stručnjaci kažu da nije usamljen slučaj. Sve više ljudi, naročito nakon teških raskida, bira da živi bez veza i intimnih odnosa, stavljajući mentalno zdravlje i lični razvoj ispred romantičnih očekivanja.

Iako se često veruje da život bez seksa mora negativno da utiče na psihu i telo, lekari ističu da to ne mora biti slučaj. Kod nekih ljudi ovakav period donosi mir, osećaj kontrole i emotivnu stabilnost. Naravno, kod drugih može izazvati osećaj usamljenosti ili blagog stresa, ali sve zavisi od ličnih potreba i karaktera.