Slušaj vest

Rasel Brend, britanski komičar i glumac, suočava se s novim optužbama za silovanje i seksualno zlostavljanje, prenosi Page Six. Metropolitanska policija u utorak je izvestila da je ozloglašeni glumac optužen za jedan slučaj silovanja i jedan slučaj seksualnog zlostavljanja, a optužbe su iznele dve žene.

"Žene koje su podnele prijavu, uključujući i one povezane s novim optužbama, i dalje primaju podršku posebno obučenih policajaca. Istraga Metropolitanske policije i dalje je u toku, a detektivi pozivaju sve pogođene ovim slučajem ili bilo koga s informacijom da istupe i razgovaraju s policijom", poručio je glavni inspektor Tarik Faruki.

U galeriji pogledajte fotografije Rasela Brenda sa suđenja:

Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Brend bi trebalo da se pojavi na sudu u januaru 2026. godine u vezi s novim optužbama.

Komičar je pre osam meseci optužen za dve tačke silovanja, jednu tačku seksualnog uznemiravanja i dve tačke seksualnog napastovanja, nakon što su u javnost istupile četiri žene. Policija je u to vreme tvrdila da su se napadi dogodili između 1999. i 2005. godine. Brend je negirao sve optužbe.

Rasel Brend
Rasel Brend Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Inače, policija je 2023. godine počela da istražuje Brenda nakon što je primila niz optužbi koje su usledile kada je Channel 4 razgovarao s nekoliko žena koje su tvrdile da ih je glumac seksualno zlostavljao.

Jedna žena je tvrdila da ju je Brend silovao 2012. godine u svom domu u Los Anđelesu. Druga žena je tvrdila da je bila u "emocionalno nasilnoj i kontrolišućoj" vezi s glumcem kad je imala 16 godina, a Brend u svojim tridesetim.

Brendovo suđenje vezano za pet izvornih optužbi kreće u junu 2026. godine.

Ne propustitePop kulturaGlumac ponovo optužen za silovanje: Dve žene tvrde da ih je napao, oglasili se i nadležni organi
rb.jpg
Pop kulturaRasel Brend se izjasnio o krivici povodom optužbi za silovanje: Glumac se pojavio na sudu "Bio sam zavisnik od droge i imbecil, ali..."
profimedia-1005100621.jpg
Pop kulturaProblematični glumac optužen za napastvovanje ostavio pevačicu preko SMS poruke: Svi su čekali da ga raskrinka, a on je razvezao jezik o njoj
profimedia0086478301.jpg
Pop kulturaGlumac osumnjičen za silovanje se oglasio: Uputio je ozbiljne optužbe na račun vlasti "Bio sam budala i zavisnik od droge, ali..."
profimedia-0831624017.jpg

Video: Uvodi se novo krivično delo - obljuba bez pristanka

UVODI SE NOVO KRIVIČNO DELO - OBLJUBA BEZ PRISTANKA! Stavovi uoči javne rasprave podeljeni, advokati tvrde: Biće jako teško za dokazati i razlikovati silovanje Izvor: Kurir televizija