Jedna žrtva Rasela Brenda bila maloletna: Gomilaju se nove optužbe za silovanje protiv ozloglašenog glumca, isplivali jezivi detalji
Rasel Brend, britanski komičar i glumac, suočava se s novim optužbama za silovanje i seksualno zlostavljanje, prenosi Page Six. Metropolitanska policija u utorak je izvestila da je ozloglašeni glumac optužen za jedan slučaj silovanja i jedan slučaj seksualnog zlostavljanja, a optužbe su iznele dve žene.
"Žene koje su podnele prijavu, uključujući i one povezane s novim optužbama, i dalje primaju podršku posebno obučenih policajaca. Istraga Metropolitanske policije i dalje je u toku, a detektivi pozivaju sve pogođene ovim slučajem ili bilo koga s informacijom da istupe i razgovaraju s policijom", poručio je glavni inspektor Tarik Faruki.
U galeriji pogledajte fotografije Rasela Brenda sa suđenja:
Brend bi trebalo da se pojavi na sudu u januaru 2026. godine u vezi s novim optužbama.
Komičar je pre osam meseci optužen za dve tačke silovanja, jednu tačku seksualnog uznemiravanja i dve tačke seksualnog napastovanja, nakon što su u javnost istupile četiri žene. Policija je u to vreme tvrdila da su se napadi dogodili između 1999. i 2005. godine. Brend je negirao sve optužbe.
Inače, policija je 2023. godine počela da istražuje Brenda nakon što je primila niz optužbi koje su usledile kada je Channel 4 razgovarao s nekoliko žena koje su tvrdile da ih je glumac seksualno zlostavljao.
Jedna žena je tvrdila da ju je Brend silovao 2012. godine u svom domu u Los Anđelesu. Druga žena je tvrdila da je bila u "emocionalno nasilnoj i kontrolišućoj" vezi s glumcem kad je imala 16 godina, a Brend u svojim tridesetim.
Brendovo suđenje vezano za pet izvornih optužbi kreće u junu 2026. godine.
