Slušaj vest

Omiljeni turski glumac Burak Ozčivit proslavio je 23. decembra svoj 41. rođendan, a najveća podrška mu je, kao i godinama unazad, lepa supruga Fahrije Evdžen.

Foto: printscreen/instagram/burakozcivit

Iako su imali uspona i padova u svom odnosu, i dan-danas se vole kao prvog dana, a i dalje se pamti kada je tokom posete Beogradu, Burak konačno stao na put tračevima koji su ga pratili i uticali i na njegov odnos sa lepom Fahrije.

Foto: printscreen/instagram/burakozcivit

Pričalo se da je markatni glumac zapravo naklonjen istom polu, da mu je Fahrije samo paravan, a turski mediji čak su pisali da ga je bivša devojka zatekla u krevetu sa muškarcem.

"I ja sam čuo da me je zatekla, ali nisam uspeo da utvrdim koja devojka i s kojim muškarcem. Ne znam iz čije kuhinje je izašla takva glupost, ali koliko su te priče ranije znale da me potresu, toliko me danas zabavljaju. Probajte, pa će vam biti kristalno jasno da li sam gej", rekao je glumac za srpske medije boraveći pre nekoliko godina u Beogradu.

Foto: printscreen/instagram/burakozcivit

Inače, još jedna od priča koja je kružila za miljenika žena je i da svoju suprugu redovno vara, a kada su počeli sve češće da zajedno sarađuju mnogi su protumačili ovaj potez kao nesigurnost slavne lepotice.

Pogledajte u galeriji fotografije Buraka Ozčivit i Fahrije Evdžen:

1/6 Vidi galeriju Burak Ozčivit i Fahrije Evdžen Foto: printscreen/instagram/burakozcivit

"Zamislite da ste ovoliko lepi, a nesigurni. Vara te? Idi ženo, možeš da ih imaš 1000", "Da li samo ja primećujem da se Burak i Fahrije ne odvajaju, ona se baš trudi da mu ne da prostor da je vara", "Povukla mu uzde... nema više, deca su porasla, što je varao, varao je", "On će naći drugi način, a onda će ostati jadna", "Meni je nje žao", "Potez očajnice", pisali su tada pojedinci na mrežama.

Sa druge strane, pre se čini da par jednostavno voli da radi zajedno, a kako je njihova energija na setu nestvarna, jasno je da su fantastičan izbor za reklame i zajedničke projekte jer dobro "prodaju" to što se od njih traži.

Video: Serija "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji