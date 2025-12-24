Serijski preljubnik uhvaćen na plaži sa suprugom u tangama: Prevario najlepše žene sveta, sad ljubi duplo mlađu
Francuski glumac Vensan Kasel već neko vreme boravi u Brazilu, a slobodne dane koristi da uživa u porodičnom životu, daleko od filmskih setova i crvenih tepiha. Nedavno je viđen na čuvenoj plaži Ipanema u Rio de Žaneiru, gde je proveo opušten dan u društvu svoje partnerke i sina.
Kasel je na plažu stigao sa 29-godišnjom Brazilkom Nare Baptist i njihovim sinom Kaetanom, a prizori sa mora otkrivaju glumca u potpuno drugačijem izdanju – bez glamura, ali sa osmehom i posvećenošću porodici. Brazil, čini se, za Vensana nije samo destinacija za odmor, već je postao njegov drugi dom.
Fotografije sa Ipaneme svedoče o tome koliko poznati glumac uživa u jednostavnim trenucima – igri sa detetom, šetnji uz obalu i bezbrižnim trenucima pod suncem, daleko od medijske pažnje koja ga prati decenijama.
Ljubav koja je privukla pažnju javnosti
Iako nije poznato kada je tačno započela romansa između Vensana Kasela i znatno mlađe Nare Baptist, prvi put su zajedno viđeni krajem 2023. godine, upravo na plaži u Rio de Žaneiru. Od tada ne kriju bliskost, a dolazak sina dodatno je učvrstio njihovu vezu.
Pre ove romanse, Kasel je pet godina bio u braku sa manekenkom Tinom Kunaki, sa kojom ima ćerku Amazoniju. Njihov brak okončan je razvodom koji je izazvao veliku pažnju javnosti.
U galeriji pogledajte još fotografija Nare Baptiste:
Kontroverze i etiketa „serijskog preljubnika“
Brojni izvori navodili su da je do kraha braka sa Tinom Kunaki došlo zbog Kaselove navodne nevere, a slične optužbe pratile su ga i tokom braka sa njegovom prvom suprugom, slavnom glumicom Monikom Beluči.
Vensan Kasel i Monika Beluči godinama su važili za jedan od najlepših i najpoznatijih parova na svetu. U braku su dobili dve ćerke – Devu i Leoni, ali su se razveli nakon glasina o glumčevim prevarama.
Zbog ponavljanja sličnog obrasca ponašanja, deo javnosti i medija Kaselu je dodelio etiketu „serijskog preljubnika“, naročito jer su i Monika Beluči i Tina Kunaki često opisivane kao jedne od najlepših žena sveta.
Video: Monika Beluči