Francuski glumac Vensan Kasel već neko vreme boravi u Brazilu, a slobodne dane koristi da uživa u porodičnom životu, daleko od filmskih setova i crvenih tepiha. Nedavno je viđen na čuvenoj plaži Ipanema u Rio de Žaneiru, gde je proveo opušten dan u društvu svoje partnerke i sina.

Kasel je na plažu stigao sa 29-godišnjom Brazilkom Nare Baptist i njihovim sinom Kaetanom, a prizori sa mora otkrivaju glumca u potpuno drugačijem izdanju – bez glamura, ali sa osmehom i posvećenošću porodici. Brazil, čini se, za Vensana nije samo destinacija za odmor, već je postao njegov drugi dom.

profimedia0815248119.jpg
Foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Fotografije sa Ipaneme svedoče o tome koliko poznati glumac uživa u jednostavnim trenucima – igri sa detetom, šetnji uz obalu i bezbrižnim trenucima pod suncem, daleko od medijske pažnje koja ga prati decenijama.

Ljubav koja je privukla pažnju javnosti

Iako nije poznato kada je tačno započela romansa između Vensana Kasela i znatno mlađe Nare Baptist, prvi put su zajedno viđeni krajem 2023. godine, upravo na plaži u Rio de Žaneiru. Od tada ne kriju bliskost, a dolazak sina dodatno je učvrstio njihovu vezu.

Pre ove romanse, Kasel je pet godina bio u braku sa manekenkom Tinom Kunaki, sa kojom ima ćerku Amazoniju. Njihov brak okončan je razvodom koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Nara Baptista Foto: Printscreen/Instagram/narahbaptista

Kontroverze i etiketa „serijskog preljubnika“

Brojni izvori navodili su da je do kraha braka sa Tinom Kunaki došlo zbog Kaselove navodne nevere, a slične optužbe pratile su ga i tokom braka sa njegovom prvom suprugom, slavnom glumicom Monikom Beluči.

Vensan Kasel i Monika Beluči godinama su važili za jedan od najlepših i najpoznatijih parova na svetu. U braku su dobili dve ćerke – Devu i Leoni, ali su se razveli nakon glasina o glumčevim prevarama.

Zbog ponavljanja sličnog obrasca ponašanja, deo javnosti i medija Kaselu je dodelio etiketu „serijskog preljubnika“, naročito jer su i Monika Beluči i Tina Kunaki često opisivane kao jedne od najlepših žena sveta.

Screenshot 2025-03-13 093059.png
profimedia-0971779378.jpg
profimedia0838652114.jpg
vensan-kasel-nara-baptista-profimedia0831055725.jpg

