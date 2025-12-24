Slušaj vest

Holivudski filmski i televizijski glumac Pat Fin preminuo je u 60. godini života, potvrđeno je iz porodičnih izvora.

Kako prenosi TMZ, glumac je preminuo u utorak ujutru u svom domu u Los Anđelesu. U trenucima smrti bio je okružen članovima porodice, nakon, kako se navodi, borbe sa teškom bolešću – rakom.

Pat Fin Foto: Araya Doheny / Getty images / Profimedia

Zapažene TV uloge

Pat Fin, rođen u saveznoj državi Ilinois, publici je najpoznatiji po ulozi Billa Norvuda u popularnoj američkoj seriji The Middle, u kojoj se pojavljivao od 2010. do 2018. godine kao jedan od upečatljivih sporednih likova.

Tokom karijere ostvario je i brojne druge televizijske uloge, a gledaoci ga pamte iz serija:

The George Wendt Show

Murphy Brown

3rd Rock from the Sun

Ed

Filmska karijera

Fin se pojavljivao i na velikom platnu. Godine 1999. glumio je u romantičnoj komediji "Mladoženja" uz Krisa O’Donela i Rene Zelveger. Već naredne godine sarađivao je sa Aštonom Kučerom u kultnoj komediji Dude, Where’s My Car?

Tiha borba i oproštaj

Iako nikada nije bio u centru holivudske pažnje, Pat Fin je tokom decenija rada ostavio snažan trag kao pouzdan karakterni glumac, omiljen među kolegama i publikom. Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne fanove koji ga pamte po toplini i prepoznatljivim sporednim ulogama.