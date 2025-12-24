Slušaj vest

Kris Rija postao je treći član svoje porodice koji je preminuo u samo tri meseca, ostavivši svoje najbliže, kako kažu, „u potpunom šoku“.

Članovi porodice slavnog pevača otkrili su da je Kris, autor legendarnog hita "Driving Home for Christmas", samo nekoliko nedelja pre „tragične“ smrti dočekao svoje prvo unuče. Kris Rija preminuo je u bolnici nakon kratke bolesti, potvrdio je u ponedeljak portparol porodice. U saopštenju koje je objavljeno u ime njegove supruge i dvoje dece navodi se:

„Sa neizmernom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa. Preminuo je mirno u bolnici ranije tokom dana, nakon kratke bolesti, okružen porodicom.“

Kris Rija preminuo je u 74. godini Foto: Printscreen/Instagram/chrisreamusic

Smrt slavnog muzičara, koja se dogodila svega tri dana pred katolički Božić, predstavlja još jedan bolan udarac za porodicu Rija.

Tri smrti u samo nekoliko meseci

Njegova starija sestra, Kamila Vitaker, otkrila je da su još dvoje Krisove braće i sestara preminuli tokom proteklih meseci.

Najmlađi brat, Nikolas, preminuo je u oktobru u 66. godini života, nakon borbe sa tumorom na mozgu. Samo nekoliko dana posle njegove sahrane, Kamilina bliznakinja Geraldine Milvard iznenada je preminula, što je porodicu potpuno slomilo.

Kamila je za Daily Mail rekla:

„To je užasan bol. Neizdrživo je ono što se dogodilo. Porodica je u šoku. Tragedija je tolika da je još uvek ne možemo da pojmimo.“

Dodala je da je sa Krisom razgovarala manje od nedelju dana pre njegove smrti i priznala da je porodica „potpuno slomljena“.

Foto: Starstock/Photoshot / Avalon / Profimedia

Radost zbog prvog unučeta

Kris Rija je živeo sa suprugom i porodicom u Bakingemu i, kako navode, ostao je „veoma blizak“ sa svim članovima porodice. Kamila je otkrila i da je bio presrećan što je ove godine po prvi put postao deda.

Njegova najpoznatija pesma "Driving Home for Christmas" redovno se vraća na britanske top-liste svake godine od 2007. godine, a najveći uspeh zabeležila je 2021, kada je dospela na deseto mesto UK singl liste.

Ljubav koja je trajala ceo život

Rijina supruga Džoan bila je uz njega i kada je nastala ova kultna božićna pesma. Upoznali su se sa samo 16 godina u Midlesbrugu, a njihova veza često je opisivana kao jedna od najdugotrajnijih u muzičkoj industriji. Zajedno su dobili dve ćerke.

Decenije borbe sa teškim bolestima

Pre smrti, Kris Rija vodio je dugu i iscrpljujuću borbu sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Dijagnoza raka pankreasa postavljena mu je pre više od 40 godina, kada je imao samo 33 godine.

Tokom godina podvrgnut je čak devet teških operacija, a više od šest meseci proveo je u bolnici. U intervjuu za Saga opisao je taj period kao svoj „Mont Everest“.

Kris Rija preminuo je u 74. godini Foto: Printscreen/Instagram/chrisreamusic

„Prva bolest me je potpuno slomila. Bio sam na ivici nervnog sloma od šoka. Kada su rekli da je u pitanju rak pankreasa, nisam mogao da verujem. Nisu mislili da ću preživeti prvu operaciju, ali sam bio odlučan zbog supruge i ćerki.“

Otkrio je i da su mu tokom operacije odstranjeni pankreas, žučna kesa i deo jetre.

Poslednje javno pojavljivanje

U božićnom specijalu emisije Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing iz 2020. godine, Kris je priznao da se „nikada nije u potpunosti oporavio“ od šoka dijagnoze. To je ujedno bilo i njegovo poslednje televizijsko gostovanje.

U emisiji je otkrio i dirljiv trenutak kada je supruzi rekao da više nema rak:

„Džoan je zaustavila automobil i briznula u plač.“

Nakon izlečenja, dijagnostikovan mu je dijabetes tipa 1, a u jednom periodu uzimao je čak 34 tablete dnevno.

Poslednje godine i zdravstveni udari

Njegovi problemi nisu prestali – 2016. godine doživeo je moždani udar, nakon čega je odlučio da prestane da puši. Ipak, samo godinu dana kasnije, srušio se na bini tokom koncerta u Oxfordu.

Pred zaprepašćenim fanovima pao je na pod i počeo da se trese usred pesme, prizor koji je mnogima ostao urezan u sećanje.