Glumac Momčilo Otašević prošao je kroz burnu životnu fazu. Prvobitno se razveo od koleginice Jelene Perčin, a onda je i završio na sudu jer je navodno prisluškivao. Sada je dao sebi oduška i otišao na jedno zanimljivo putovanje.

Otašević je sa prijateljem u Londonu, a na društvenim mrežama objavio je neke od zanimljivih segmenata putovanja i otkrio šta je sve posetio tokom ove avanture.

Potvrđena optužnica

Podsetimo, opštinsko krivično tužilaštvo u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv glumca Momčila Otaševića zbog neovlašćenog snimanja bivše supruge, glumice Jelene Perčin.

Kako prenosi portal Index, Opštinski krivični sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu za jedno od dva krivična dela koja su mu se stavljala na teret. Konkretno, reč je o krivičnom delu neovlašćenog zvučnog snimanja i prisluškivanja, što je izazvalo veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da se glumac do sada nije javno oglašavao povodom ovog slučaja.

Mediji su ranije objavili da je Momčilo u stanu u kojem je živela Jelena, iznad ormarića sa brojilima za gas i struju, postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio sakriven iza dve letvice. Policija je pronašla 10.000 snimaka koji su na taj način nastali.