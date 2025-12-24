Slušaj vest

Ana Ivanović ovu godinu završava u novom emotivnom statusu nakon što je javnost šokirala infomacija da se ona i bivši nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger razvode. Tokom braka poštovali su sve običaje, te je srpska teniserka sa tom tradicijom očigledno nastavila i nakon kraha braka.

Naime, svima je bilo veoma simpatično to što se u porodici Bastijana i Ane proslavljao i katolički i pravoslavni Božić, te su i decu vaspitavali da poštuju obe vere. Međutim, nakon razvoda Ana je nastavila sa tom praksom.

Ona je na Instagramu objavila fotografiju prelepo okićene jelke, u ruci je držala poklon, a svojim fanovima danas je čestitala Božić.

"Srećan Božić svima koji slave danas", napisala je Ana na Instagram postu.

Ivanoviće je zablistala u dugoj crnoj haljini koja je laskala njenom mišićavom telu, a čini se da nikad nije bila ženstvenija i zadovoljnija nego u periodu kada je ponovo postala singl. Ana dostojanstveno prolazi kroz ovaj životni period, a čini se da joj je on doneo potpuno novo poglavlje.

Maltene u isto vreme kad i Ana i Bastijan je na svom Instagram profilu objavio prazničnu čestitku. Kako se moglo videti, on je već nekoliko dana na planini sa bratom i ocem gde uživaju u porodičnoj idili.

Zvanično predati papiri za razvod

Kako prenosi „Bild“, čuvena srpska teniserka Ana Ivanović podnela je zahtev za razvod od Bastijana Švajnštajgera!

Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih parova stavlja tačku na svoju zajedničku priču. Prema saznanjima nemačkog lista, slavna Srpkinja predala je zvaničan zahtev za razvod.

Dokumenti su, navodno, još u novembru završili u odeljenjeu za porodične sporove u Opštinskom sudu u Minhenu.

Posle devet godina od bajkovitog venčanja u Veneciji i tri sina, čini se da ljubavna priča Ane i Bastijana odlazi u istoriju.

Ivanovićeva, koja trenutno živi u Palma de Majorki sa decom, podnela je i tužbu za izdržavanje dece, prenosi „Bild“ pozivajući se na izvore iz pravosuđa.

Romansa koja je godinama plenila simpatije širom sveta i delovala nesalomivo sada dobija neočekivan, gotovo nezamisliv epilog.