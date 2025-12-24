Slušaj vest

Kevin Kostner i više producenata povezanih sa njegovim vestern spektaklom "Horizont: Američka saga 2" suočavaju se sa tužbom zbog neplaćenih iznajmljenih kostima.

U tužbi podnesenoj u Okružnom sudu Los Anđelesa traži se naknada koja iznosi više od pola miliona dolara, uključujući 134.256,82 dolara za neplaćene troškove kostima, 150.000 dolara ekonomske štete, 200.000 dolara pravnih troškova, 40.000 dolara kamata, i 100.000 dolara kaznenih odšteta.

Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Prema tužbi, kompanija Western Costume Leasing iznajmila je "vredne kostime" za film, koji su korišćeni u produkciji, ali producenti nisu podmirili račune. Dokumentacija navodi da nisu osporili prijem ili kvalitet kostima, već su jednostavno ignorisali više faktura.

"Horizont: Američka saga 2" je drugi nastavak Kostnerovog vestern epa. Prvi deo, iako nije impresionirao bioskopsku publiku, pronašao je uspeh na striming platformama. Kostner je na produkciju filmova uložio najmanje 38 miliona dolara sopstvenog novca, što je javno branio kao čin predanosti i rizika.

1/4 Vidi galeriju Kevin Kostner na snimanju filma Horizon: An American Saga. Fotografije iza scene koje Costner koristi kao dokaz na sudu. Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ovo nije prva pravna komplikacija povezana sa produkcijom "Horizont" filmova.

U maju 2025. godine, kaskaderka Devin Labela podnela je tužbu tvrdeći da je bila žrtva nasilne, neskriptovane scene seksualnog napada, navodno režirane od Kostnera, što je producent kategorički demantovao.

Tu je i pitanje finansiranja preostalih delova sage - Kostner je 2024. godine razgovarao sa saudijskim zvaničnicima o potencijalnom finansiranju, ali dogovor nije realizovan.

Tužba "Western Costume Leasing" kompanije sada dodaje još jednu kontroverzu u već turbulentnu produkciju jednog od najambicioznijih projekata slavnog glumca.

(Kurir.rs/B92)