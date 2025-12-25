Slušaj vest

Princeza od Velsa i njena ćerka Šarlot udružile su snage u posebnom klavirskom duetu, a njihov zadivljujući nastup biće prikazan tokom božićnog koncerta Kejt Midlton sa poznatim gostima.

Kraljevski duet u emisiji "Together at Christmas"

Kraljevski duet oduševio je obožavaoce već u uvodnom delu programa "Together at Christmas", koji se emituje na britanskom kanalu ITV. Uz snimak je prikazana naracija pisma Kejt Midlton koje je dobio svaki zvaničnim Vestminsterske opatije, kao i kadrovi dolaska gostiju na misu održanu 5. decembra.

Izvedba kompozicije "Holm Sound"

Kejt (43) i desetogodišnja princeza Šarlot izvele su kompoziciju "Holm Sound" škotskog kompozitora i producenta Erlenda Kupera sa Orknejskih ostrva. Njegov rad inspirisan je prirodom i povezanošću – temama koje su od velikog značaja za princezu od Velsa. Kompoziciju "Holm Sound" Erlend je napisao i posvetio svojoj majci Šarlot.

Snimanje u zamku Vindzor

Poseban trenutak snimljen je prošle nedelje u unutrašnjoj dvorani zamka Vindzor, a duetu se pridružio i sam Erlend Kuper. Princ i princeza od Velsa najavili su duet ranije tokom dana objavivši tajanstveni video na svom zajedničkom Instagram profilu. Snimak je prikazivao prostoriju bogato ukrašenu za praznike, nakon čega se kamera zadržala na dve ruke — jedna sa velikim prstenom koje počivaju na klaviru. U opisu videa stajalo je: "Poseban duet…"

Kejtina poruka o značenju Božića

U naraciji, Kejt je pročitala emotivne reči o značenju Božića, istakavši da on u svojoj suštini govori o ljubavi koja se ispoljava na najjednostavnije, najljudskije načine - kroz nežnost, pažnju, razgovor i pomaganje drugima. Govoreći o povezanosti i zajedništvu, Kejt je dodala da božićno vreme podseća na vrednost dobrote i srca otvorenog prema drugima. Na kraju je poručila da se nada kako će praznici doneti mir, jasnoću i osećaj topline svima koji drugima pružaju svetlost i dobrotu.

Nastavak programa i poznati učesnici

Glumica Viki Meklur, poznata po ulogama u serijama "Trigger Point" i "Line of Duty", nastavila je naraciju nakon Kejtinog uvoda. Nakon otvaranja, program je uključivao izvođenje himni "Once in Royal David’s City" i "A Sussex Carol" u izvođenju hora Vestminsterske opatije, a zatim i govor dekana Vestminsterske opatije, velečasnog dr Dejvida Hojla.Princ Vilijam pročitao je odlomak iz Jevanđelja po Luki, dok je glumica Kejt Vinslet izvela recitaciju pod nazivom "Razmišljanje o ljubavi i povezanosti".

Kejt Midlton i raniji muzički nastupi

Kejt Midlton je i ranijih godina pokazivala svoj muzički talenat. Godine 2021. oduševila je publiku kada je u Vestminsterskoj opatiji svirala klavir zajedno sa Tomom Vokerom u dirljivoj izvedbi pesme "For Those Who Can’t Be Here". Iako je tada navodno bila veoma nervozna, dobila je brojne pohvale javnosti, a mnogi su je uporedili sa princezom Dajanom, koja je 1988. godine u Australiji iznenadila publiku sopstvenim klavirskim nastupom.

