Iako su u vezi više od dve godine i oboje iza sebe imaju prethodne veze iz kojih su dobili decu, Bredli Kuper i Điđi Hadid odlučili su se za tradicionalan pristup kada je reč o sledećem velikom koraku. Holivudski glumac je, prema navodima svetskih medija, zaprosio slavnu manekenku, ali je pre toga, u maniru pravog džentlmena, zatražio blagoslov njene porodice. Kako se sve glasnije šuška, čini se da su svadbena zvona sve bliža.

Iznenađenje pred kraj godine

Neočekivana vest obeležila je sam kraj godine: Bredli Kuper, koji će 5. januara napuniti 51 godinu, navodno je zaprosio Điđi Hadid, jednu od najtraženijih manekenki današnjice, koja je od njega mlađa gotovo dve decenije.

Bredli Kuper i Điđi Hadid Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Par je zajedno više od dve godine, a prema pisanju Daily Maila, glumac je pre prosidbe razgovarao sa njenom majkom Jolandom. Điđi je, sa svoje strane, o svemu konsultovala i oca Mohameda Hadida, investitora i milionera.

Porodični blagoslov kao važan korak

Prema dostupnim informacijama, svi razgovori protekli su u pozitivnoj atmosferi. Bredli Kuper je, kako tvrde izvori bliski paru, zatražio i mišljenje svoje majke, čiji mu je stav izuzetno važan. Poznato je da je često vodi sa sobom i na dodelu Oskara, kao i da ne donosi važne životne odluke bez njenog saveta.

Planovi za budućnost i veliku porodicu

Bredli Kuper i Điđi Hadid Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Njihovi planovi, kako se navodi, ne završavaju se samo na braku. Par navodno razmišlja i o proširenju porodice. Kuper ima osmogodišnju ćerku Leu de Senu sa Irinom Šajk, dok je Điđi sa pevačem Zejnom Melikom pre pet godina dobila ćerku Kai. Izvori tvrde da se devojčice odlično slažu, što dodatno učvršćuje njihov odnos.

Od slučajnog susreta do ozbiljne veze

Bredli i Điđi upoznali su se u oktobru 2023. godine na jednoj rođendanskoj proslavi. Susret je bio potpuno neočekivan, ali se ubrzo pokazao kao sudbinski – svega nekoliko dana kasnije viđeni su zajedno na večeri. Od samog početka trudili su se da vezu drže dalje od očiju javnosti, bez zajedničkih pojavljivanja na crvenim tepisima, zbog čega su mnogi sumnjali u ozbiljnost njihove priče. Ipak, paparaci ih povremeno "hvataju" tokom šetnji, kupovine, odlazaka u restorane, kao i na koncertima i festivalima.

Zrelost jača od razlike u godinama

Bredli Kuper i Điđi Hadid Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Uprkos primetnoj razlici u godinama, oboje su, kako se navodi, u ovu vezu ušli zrelo i svesno, što im je omogućilo da izgrade stabilan i miran odnos. Iako je Kuper godinama bio povezivan sa brojnim poznatim ženama, uspešno je izbegavao brak. Sada se, čini se, situacija promenila, jer mnogi veruju da je konačno pronašao srodnu dušu.

Podrška i inspiracija

Điđi Hadid je u nedavnom intervjuu za "Vogue", osvrćući se kratko na svoj emotivni život, otkrila da ju je Bredli upoznao sa svetom pozorišta, kao i da joj pruža snažnu podršku i predstavlja veliku inspiraciju.

Glasine koje su se obistinile

Bredli Kuper i Điđi Hadid Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Tokom jula atmosfera je postala "vrela" kada su se u medijima pojavile spekulacije o mogućoj prosidbi. Izvori bliski paru tada su za "Page Six" tvrdili da Kuper ozbiljno razmatra prosidbu u narednim mesecima. Sudeći po najnovijim informacijama, te najave su se i ostvarile, a na pomolu je još jedno glamurozno venčanje u svetu slavnih.

