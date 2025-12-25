Slušaj vest

Glumica Anja Mit postala je majka 12. novembra, kada je na svet donela sina. Ona i njen partner odlučili su da dečaku daju ime Filip, koje ima bogatu istoriju i snažno značenje.

Povratak malim ritualima lepote

Nakon prvih nedelja posvećenih bebi, Anja je izdvojila malo vremena i za sebe. Slobodan trenutak iskoristila je kako bi se posvetila nezi i osveženju izgleda, a svoje pratioce na Instagramu obavestila je o planovima neposredno pre odlaska u jedan kozmetički salon u Beogradu.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/3 Vidi galeriju Glumica Anja Mit u kozmetičkom salonu Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Javljanje iz automobila tokom gradske gužve

Dok je bila na putu ka zakazanom tretmanu, glumica se snimila u automobilu. Zbog velike gužve u saobraćaju, imala je dovoljno vremena da podeli sa pratiocima gde se uputila i šta namerava da uradi.

"Danas je dan za ulepšavanje, ono kada možete da radite na sebi. Tolika je gužva u gradu. Idem da osvežim lice, ne znam još šta ću da uradim, nisam bila godinu dana niti sam išta radila na licu," rekla je Anja u snimku.

Značenje imena Filip

Ime koje su Anja i njen partner odabrali za sina ima dugu tradiciju. Bilo je rasprostranjeno još u antičkom periodu, a nosio ga je i Filip II Makedonski, otac Aleksandra Velikog. Kroz istoriju, ime Filip se često vezivalo za osobine poput plemenitosti, snage i mudrosti vođa.

U galeriji pogledajte fotografije Anje Mit u trudnoći:

1/5 Vidi galeriju Anja Mit trudna Foto: Printscreen

Detalji iz privatnog života

Iako glumica nije javno govorila o svom emotivnom partneru, ubrzo se saznalo da je u vezi sa poznatim košarkašem Vladimirom Petrovićem, koji je od nje stariji 15 godina.

