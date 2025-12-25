Slušaj vest

Princeza od Velsa organizovala je petu božićnu ceremoniju "Zajedno za Božić" u Vestminsterskoj opatiji u Londonu petog decembra, na tom događaju izvela je neočekivani duet sa ćerkom, princezom Šarlot.

Snimak ceremonije je danas emitovan na britanskom ITV-u, a detalji su objavljeni i na Instagram profilu Kejt MIdlton i princa Vilijama. Na toj stranici se može pogledati i čuti duet majke i ćerke.

Kejt Midlton i princeza Šarlot (10) izvele su na klaviru kompoziciju "Holm Sound" Erlanda Kupera.

"U svojoj suštini, Božić govori o ljubavi koja cveta na najjednostavnije, najljudskije načine. Nisu u pitanju sentimentalni ili veliki gestovi već nežni trenutak slušanja, reč utehe, prijateljski razgovor, pruženna ruka. Prisutnost. Ovi jednostavni činovi brige mogu se činiti malim, ali doprinose prekrasnoj tapiseriji života kojoj svi pripadamo", napisala je Kejt Midlton danas na Instagramu.

Kejt je u novembru 2023. otkrila da princeza Šarlot pohađa časove klavira, izjavila je to tokom Variety Performance događaja u Royal Albert Hall u Londonu.

Dotakla se te teme dok je razgovarala sa pijanistom Langom Langom na godišnjem događaju. Čuveni muzičar otkrio je da mu je Kejt ispričala da je Šarlot uputila sledeći savet: "Ako mnogo vežbaš, možeš biti poput njega".

Kejt Midlton koja se amaterski bavi fotografijom, otkrila je svoje umeće svirala klavira 2021. na prvoj ceremoniji "Zajedno za Božić". Događaj je pokrenula kao zahvalnost pojedincima u Ujedinjenom Kraljevstvu koji su pomogli svojim zajednicama tokom pandemije COVID-19.

(Kurir.rs/ Žena)

Ne propustitePop kulturaPrinc Vilijam čita jevanđelje po Luki, princeze Kejt i Šarlot za klavirom: Kraljevska porodica oduševila božićnim kadrovima (VIDEO)
Kejt Midlton i princeza Šarlot sviraju klavir za Božić.jpg
Pop kultura"Izgleda kao Sunđer Bob" Ljudi šokirani voštanom figurom Kejt Midlton u čuvenom muzeju
Kejt Midlton, princ Vilijam
Pop kulturaSkromnije nego kod Kejt: Svi pričaju o Božićnoj tradiciji porodice Midlton, jedan detalj sve iznenadio
Kejt Midlton, princ Džordž
ŽenaOvo je omiljeni parfem Kejt Midlton, a postoji i pristupačna verzija: Mirišite kao princeza svaki dan
kejt midlton profimedia-1021494002.jpg

Bonus video:

Kako je Kejt Midlton pokušala da smiri princa Luisa na krunisanju Izvor: Tik Tok/krystinkalvoy