Slušaj vest

Princeza od Velsa organizovala je petu božićnu ceremoniju "Zajedno za Božić" u Vestminsterskoj opatiji u Londonu petog decembra, na tom događaju izvela je neočekivani duet sa ćerkom, princezom Šarlot.

Snimak ceremonije je danas emitovan na britanskom ITV-u, a detalji su objavljeni i na Instagram profilu Kejt MIdlton i princa Vilijama. Na toj stranici se može pogledati i čuti duet majke i ćerke.

Kejt Midlton i princeza Šarlot (10) izvele su na klaviru kompoziciju "Holm Sound" Erlanda Kupera.

"U svojoj suštini, Božić govori o ljubavi koja cveta na najjednostavnije, najljudskije načine. Nisu u pitanju sentimentalni ili veliki gestovi već nežni trenutak slušanja, reč utehe, prijateljski razgovor, pruženna ruka. Prisutnost. Ovi jednostavni činovi brige mogu se činiti malim, ali doprinose prekrasnoj tapiseriji života kojoj svi pripadamo", napisala je Kejt Midlton danas na Instagramu.

Kejt je u novembru 2023. otkrila da princeza Šarlot pohađa časove klavira, izjavila je to tokom Variety Performance događaja u Royal Albert Hall u Londonu.

Dotakla se te teme dok je razgovarala sa pijanistom Langom Langom na godišnjem događaju. Čuveni muzičar otkrio je da mu je Kejt ispričala da je Šarlot uputila sledeći savet: "Ako mnogo vežbaš, možeš biti poput njega".

Kejt Midlton koja se amaterski bavi fotografijom, otkrila je svoje umeće svirala klavira 2021. na prvoj ceremoniji "Zajedno za Božić". Događaj je pokrenula kao zahvalnost pojedincima u Ujedinjenom Kraljevstvu koji su pomogli svojim zajednicama tokom pandemije COVID-19.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: