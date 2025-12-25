Slušaj vest

Crveni tepih, glamur i luksuz često stvaraju sliku da za slavne osobe važe posebna pravila. Međutim, brojni slučajevi kroz istoriju pokazuju da ni najveće zvezde iz sveta filma, muzike i visokog društva nisu iznad zakona. Kada sud donese odluku, čak i najpoznatiji mogu završiti u kućnom pritvoru, uz elektronsku nanogicu kao jasan znak da pravda važi za sve podjednako.

Marta Stjuart: pad lifestyle imperije

Nakon što je 2004. godine odslužila pet meseci zatvorske kazne zbog optužbi za trgovinu poverljivim informacijama, Marta Stjuart je naredne godine ostatak kazne provela u kućnom pritvoru. Boravila je na svom imanju u Bedfordu, u saveznoj državi Njujork, uz obavezno nošenje elektronske nanogice koja je pratila njeno kretanje. Taj period ostao je jedno od najzapaženijih i najkomentarisnijih poglavlja u njenoj javnoj karijeri.

Ana Sorokin (Ana Delvi): nanogica kao modni detalj

Ana Sorokin, javnosti poznata kao Ana Delvi, našla se u kućnom pritvoru 2022. godine zbog kršenja imigracionih propisa i prekoračenja dozvoljenog boravka u SAD. Pod nadzorom imigracionih vlasti, kretanje joj je bilo ograničeno elektronskom nanogicom.

Posebnu pažnju izazvala je tokom Nedelje mode u Njujorku u septembru 2024. godine, kada je nanogicu uklopila u modne kombinacije i pojavila se na pisti sa uređajem jasno vidljivim. Isti pristup primenila je i tokom učešća u emisiji "Dancing with the Stars", prilagođavajući nanogicu kostimima koje je nosila.

Lindzi Lohan: kućni pritvor pod lupom medija

Glumica Lindzi Lohan je 2011. godine, nakon kršenja uslovne kazne, bila primorana da nosi SCRAM narukvicu, uređaj koji putem znoja detektuje prisustvo alkohola. Razlozi za kaznu uključivali su neispunjavanje sudskih obaveza i slučaj krađe nakita.

U kućnom pritvoru provela je 35 dana u oblasti Venice Beach, a uređaj je nosila oko članka, skriven ispod čizme. Zbog njenog statusa slavne osobe, ceo slučaj bio je intenzivno praćen u medijima.

Mišel Rodrigez: strogi nadzor bez alkohola

Mišel Rodrigez, zvezda filmske franšize "The Fast and the Furious", imala je više problema sa zakonom zbog vožnje pod dejstvom alkohola u periodu od 2006. do 2007. godine, kako u Kaliforniji, tako i na Havajima.

Kao deo izrečene kazne, dobila je uslovnu kaznu uz obavezno nošenje SCRAM nanogice, koja je neprekidno analizirala njen znoj kako bi se osiguralo poštovanje zabrane konzumiranja alkohola.

Dr Dre: kućni pritvor umesto zatvora

Reper i producent Dr Dre, pravim imenom Andre Jang, priznao je krivicu 1993. godine za napad na policijskog službenika. Umesto zatvorske kazne, izrečena mu je mera kućnog pritvora uz obavezno nošenje elektronske nanogice. Na taj način kaznu je izdržavao van zatvora, ali pod stalnim nadzorom nadležnih organa.

Nikol Riči: prekretnica nakon skandala

Nikol Riči, poznata kao rijaliti zvezda iz emisije "The Simple Life", osuđena je 2007. godine zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Incident je dodatno uzburkao javnost jer je uhvaćena kako vozi u suprotnom smeru na autoputu u Los Anđelesu.

Kao deo uslovne kazne, morala je da nosi SCRAM nanogicu koja je pratila unos alkohola. Taj period označio je prelomni trenutak u njenom javnom imidžu, koji je početkom dvehiljaditih bio posebno buran.

Endi Dik: još jedan sudski epilog

Glumac i komičar Endi Dik, poznat po kontroverznom ponašanju, priznao je krivicu 2008. godine za lakši fizički napad i posedovanje droge. Hapšenje je usledilo nakon incidenta ispred jednog restorana u Kaliforniji. Sud mu je izrekao uslovnu kaznu uz obavezno nošenje SCRAM nanogice za kontrolu konzumacije alkohola.

Roman Polanski: kućni pritvor u Švajcarskoj

Filmski reditelj Roman Polanski uhapšen je u Švajcarskoj 2009. godine na osnovu američke poternice vezane za slučaj iz 1977. godine. Iako je priznao krivicu, napustio je SAD pre izricanja presude i decenijama bio van domašaja američkog pravosuđa.

Tokom boravka u Švajcarskoj, dok je čekao odluku o izručenju, pušten je uz kauciju i stavljen u kućni pritvor u svom planinskom domu u Gštadu. U tom periodu, koji je trajao 67 dana, nosio je elektronsku nanogicu i bio pod stalnim nadzorom.

