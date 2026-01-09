Slušaj vest

Ava Gardner rođena je 24. decembra 1922. godine u malom mestu Grabtown u Severnoj Karolini. Publika je obožavala zbog prirodne lepote i magnetske pojave, a kolege su je pamtile kao ženu slobodnog duha koja nikada nije u potpunosti pristajala na pravila Holivuda. Njena privatna priča često je bila burnija i dramatičnija od filmova u kojima je igrala.

Odrastanje u siromaštvu i rana trauma

Ava je bila najmlađe dete u porodici sa sedmoro dece. Odrasla je u siromašnoj farmerskoj porodici na američkom jugu, u vreme kada je Velika depresija ostavila duboke tragove na svakodnevni život. Bila je posebno vezana za oca Jonasa Gardnera, a njegova smrt 1938. godine, kada je imala samo 15 godina, zauvek ju je emotivno obeležila.

Nakon toga, njena majka je vodila mali pansion kako bi prehranila porodicu. Ava je bila stidljiva, povučena i daleko od slike buduće filmske dive. Njen snažan južnjački naglasak kasnije je postao ozbiljna prepreka u Holivudu, zbog čega je godinama pohađala časove dikcije.

Ava Gardner Foto: UNIVERSAL PICTURES - Album / Album / Profimedia

Slučajno otkrivena, nespremna za slavu

U Holivud nije ušla planirano. Nakon što se njena sestra preselila u Njujork i udala za fotografa, Ava je pozirala za nekoliko fotografija. Jedna od njih završila je u izlogu studija, gde ju je primetio talenat-skaut MGM-a. Bez glumačkog iskustva, ali sa neverovatnom fotogeničnošću, dobila je ugovor.

Prvi koraci bili su teški. Nije znala kako da se ponaša pred kamerom, imala je tremu i često je sumnjala u sebe. Godinama je igrala male, neupadljive uloge dok su je u studiju oblikovali po svojim pravilima.

Proboj koji joj je promenio život

Pravi preokret desio se 1946. godine u filmu Ubice, gde je igrala hladnu i zavodljivu femme fatale. Publika je ostala bez daha, a Holivud je dobio novu zvezdu. Od tog trenutka, Ava Gardner više nije bila samo lepo lice – postala je glumica sa harizmom i snagom.

Usledile su velike uloge pedesetih godina. U filmu Mogambo iz 1953. godine pokazala je emotivnu dubinu i ranjivost, što joj je donelo jedinu nominaciju za Oskara u karijeri. Iako nije pevala, bila je zvezda i muzičkih filmova, poput Show Boat, gde je njen glas bio sinhronizovan.

Posebno mesto u njenoj karijeri zauzima film Bosonoga kontesa, priča o siromašnoj ženi koja preko noći postaje svetska senzacija. Mnogi su u toj ulozi videli Avinu ličnu ispovest i njen ambivalentan odnos prema slavi koju nikada nije istinski volela.

Kasnije je kritiku oduševila i u filmu Noć iguane, gde je igrala umornu, razočaranu ženu koja ipak pronalazi snagu za razumevanje i saosećanje.

Frenk Sinatra i Ava Gardner Foto: Profimedia

Tri braka i jedna velika ljubav

Privatni život Ave Gardner bio je gotovo jednako poznat kao i njeni filmovi. Udavala se tri puta, ali nijedan brak nije potrajao. Najviše se govorilo o njenoj vezi sa Frankom Sinatrom. Njihov odnos bio je strastven, buran i destruktivan, pun raskida i pomirenja.

Iako su se razveli, oboje su kasnije priznali da su jedno drugo smatrali najvećom ljubavlju svog života.

Ava je bila bliska i sa mnogim drugim poznatim muškarcima svog vremena – piscima, glumcima, milijarderima – ali nijedna veza joj nije donela mir koji je tražila.

Bekstvo iz Holivuda i tiho povlačenje

Kako su se filmski trendovi menjali, Ava se sve više udaljavala od Holivuda. Slavu je doživljavala kao teret, a ne kao privilegiju. Veći deo života provela je u Evropi, naročito u Španiji, gde je pronašla slobodu daleko od studijskog sistema i tabloida.

U galeriji pogledajte fotografije Ave Gardner:

1/6 Vidi galeriju Ava Gardner Foto: Mark Hellinger Productions / Uni / AFP / Profimedia, SAMUEL BRONSTON PRODS-ALLIED ARTISTS - Album / Album / Profimedia, Printscreen

Pušenje, stres i burni životni stil ostavili su posledice. Devedesetih godina doživela je moždani udar, a zdravlje joj se naglo pogoršalo. Preminula je 25. januara 1990. godine, u 67. godini, od upale pluća.

Legenda koja je živela po svom

Iako su je proglašavali najlepšom ženom sveta, Ava Gardner nikada nije želela da bude savršena. Bila je emotivna, tvrdoglava, iskrena i često nesrećna. Bežala je od slave, ali joj nikada nije u potpunosti umakla.

(Kurir.rs/ Blic žena)

