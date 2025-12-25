Slušaj vest

Iako su njihov brak i razvod mesecima bili u centru pažnje javnosti, Dženifer Lopez i Ben Aflek pokazali su da je i nakon emotivnog kraja moguće sačuvati korektan i dostojanstven odnos - naročito kada su deca u pitanju.

Kako prenosi Page Six, Ben Aflek je u restoran u luksuznom naselju Brentvud stigao sa trinaestogodišnjim sinom Semjuelom, kog ima sa bivšom suprugom Dženifer Garner. Nešto kasnije, odvojeno, pojavila se i Lopezova. Nakon ručka, zajedno su prošetali i obišli nekoliko skupocenih prodavnica, a zatim su se Aflek i njegov sin udaljili, dok je Dženifer nastavila dalje sama.

Kao i obično, Lopezova je privukla pažnju svojim stajlingom. U 56. godini još jednom je potvrdila status modne ikone, a nosila je braon-belu haljinu na tufne sa otvorenim leđima, krem džemper i kaubojske čizme. Kosu boje meda skupila je u opušten rep, sa pramenovima koji su uokvirivali lice i davali celokupnom izgledu dozu nenametljivog glamura.

Semjuel je, s druge strane, bio obučen jednostavno i sportski - u sivu majicu, svetle trenerke i bele patike. Susret dolazi samo desetak dana nakon što su Lopez, Aflek i Garner zajedno prisustvovali školskoj predstavi svoje dece. Iako je, prema pisanju medija, situacija bila pomalo neprijatna, sve je proteklo korektno i bez tenzija.

U toj predstavi učestvovali su Aflekova i Garnerina ćerka Serafina (16), kao i Dženiferino dete Emme (17), koje je dobila u braku sa Markom Entonijem. Iako tada nije zabeleženo da su bivši supružnici direktno razgovarali ispred škole, primećeno je da je Lopezova srdačno porazgovarala sa Semjuelom, koji je bio u društvu majke.

Ben Aflek i Dženifer Garner bili su u braku od 2005. do 2018. godine i imaju troje dece, uključujući i najstariju ćerku Vajolut (20). Aflek i Lopez venčali su se 2022, a razveli 2025. godine. Lopezova je, pored Emme, majka i Maksa.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

