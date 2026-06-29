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Glumica Jugoslava Drašković koju su mnogi i dan-danas pamte po, sada već kultnoj seriji "Srećni ljudi", i ulozi Đine Golubović, proslavlja 25. decembra svoj 57. rođendan.

Iako poslednjih godina nije toliko zastupljena na velikim ekranima, i dalje aktivno glumi u "Pozorištu Puž" gde ima vodeće uloge u brojnim predstavama.

Podsetite se i kako je lepa glumica izgledala nekad u seriji "Srećni ljudi":

Takođe se bavi i filmskom produkcijom, a bila je udata i za Zorana Cvetanovića, producenta i vlasnika velike bioskopske mreže u Srbiji, sa kojim ima ćerku Mašu.

1/4 Vidi galeriju Đina Golubović serija "Srećni ljudi" Foto: Printscreen/RTS, Youtube

Nažalost, njihova ljubav imala je tragičan kraj kada je njen suprug iznenada preminuo.

Interesantno je da je njihova ćerka Maša, budući da je rasla uz roditelje koji su se bavili filmskom distribucijom i prikazivanjem, u predroku upisala Akademiju umetnosti, smer "produkcija u umetnosti i medijima" i diplomirala 3 dana nakon očeve smrti. Jugoslava je jednom prilikom rekla da smatra da je to logičan sled i izbor profesije.

Kada je reč o Jugoslavi, prošla je čak 21 godina pre nego što se vratila pred kamere, i to u filmu "Vrati se Zone" iz 2017, gde je tumačila lik Tašane, a jedna od skorijih uloga bila je i u "Igri sudbine".

1/7 Vidi galeriju Jugoslava Drašković Foto: Printscreen/Instagram/draskovićJugoslava

Retko se pojavljuje u medijima, a povremeno podeli poneki trenutak iz svog života na društvenim mrežama.

Na slikama je uglavnom možemo videti u nešto drugačijem izdanju – umesto nekadašnje tamne kose, sada je plavuša, ali je prepoznatljivi osmeh zadržala i dan-danas.

VIDEO: Serija koja je uzdrmala svet: