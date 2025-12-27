Slušaj vest

Danas se navršava godinu dana otkako je preminuo scenarista i reditelj Dragoslav Lazić, čiji su filmovi i serije ostavili dubok trag u domaćoj kinematografiji.

Glumica Dragana Turkalj provela je tri decenije u ljubavi sa njim, a sada je evocirala uspomene na život i poslovnu saradnju, kao i na blizance koji su plod njihove ljubavi. Inače, Dragoslav Lazić je imao 76. godina kada je dobio blizance sa Draganom.

Dragoslav Lazić, Dragana Turkalj Foto: ATA images

Udovica je u otkrila kako je prošla prva godina bez njega, ali i kako su njihova deca, blizanci Iskra i Lazar, podnela gubitak i ko joj je od prijatelja i saradnika bio najveća podrška u teškim trenucima.

- Pa, kako se uzme. Nekada mi se učini da je brzo, nekad je baš teško. Sada se zatvara jedan krug. Ta prva godina je, kažu, najteža, pa videćemo kako će biti kasnije. Dragosalv je deci i meni veliki oslonac, velika podrška, naša snaga i ljubav. Teško je... Učimo se da živimo bez njega. Ponekad je to samo pokušaj, ali moramo da budemo hrabri. I on je bio hrabar. Tako učim i decu. Sećamo se nekih dana, gledamo često fotografije, snimke. Nekad bude lakše a nekad, posle toga, još teže - rekla je Dragana Turkalj.

O njegovim planovima koji se nikada nisu ostvarili

Glumica je otkrila da su iza Dragoslava ostali mnogi scenariji, koji se nisu realizovali, od kojih je jedan posebno istakla.

- Dragoslav je imao još toliko planova. Ostali su iza njega i scenariji za seriju i za filmove. Ima jedan scenario za film o Kosovu i Metohiji, koji je izuzetno dobar. U njega je dosta uložio i verovao, druga je komedija, a što se tiče serije, ona je napisana u njegovom stilu. Priča koja opisuje današnje vreme, ali naravno sa akcentom na dobrotu, na ljude i na iskrenost. Mislim da je domaća kinematografija njegovim odlaskom mnogo izgubila zato što je on bio jedinstven po tome koliko je voleo običnog čoveka, seljaka, koliko je voleo da priča o njemu i da ga opisuje. Sećam se da je odlazio na slave, na dešavanja, pa čak i na sahrane i gledao ponašanje tih ljudi. Sve je zapisivao. Kasnije je to koristio da bi što bolje, iskrenije i autentičnije opisao svoje junake u scenarijima serija i filmova koje je snimao - rekla je glumica i otkrila da li postoji ikakva nada da neko te scenarije preuzme i da po njima snimi filmove i serije.

- Ja bih to volela, a verovatno i deca Dragoslava i velika i mala, bi se složila sa tim. Mislim da je to vredno i da treba da ugleda svetlost dana i sa tim da se nastavi njegov put. Pa čak ako se ništa ne desi sada, možda kad ova mala deca porastu, možda bude nešto od toga.

Dragana Turkalj otkrila da li planira da se vrati glumi

- Za sada mi je najvažnije da budem posvećena deci. To mi je najbitnija uloga. Iskra i Lazar su sada u kritičnim godinama i potpuno sam se okrenula njima. Oni su blizanci, a Lazar je stariji dva minuta od Iskre i to mu je veoma važno. Sada je najvažnija uloga da budem dobra mama, da zadržimo našu malu porodicu na okupu, da oni postanu dobri ljudi, onako kako smo Dragoslav i ja planirali i videli u budućnosti. On je verovao da će živeti sto godina, ali onda ga je bolest pretekla u 87. godini. Stvarno je toliko toga planirao - izjavila je glumica za Blic.

"Teška godina je iza nas"

Dragana je otkrila i kako su se deca snašla u ovoj teškoj situaciji.

Dragana Turkalj Foto: Printscreen

- Bilo je jako teško, izazovna godina. Oni su teško podneli kada im se tata razboleo. Godinu dana je bio vezan za krevet, a imao je i Parkinsonovu bolest. Deca su zaista teško podnela njegov odlazak. Svako je na svoj način to pokušavao nekako da nadoknadi - Iskra svojim crtanjem, pisanjem, a Lazar je preuzeo odgovornost kao neki veliki čovek, a tako mali. Nije im bilo lako. Ta nejaka mala pleća su stvarno morala da podnesu puno toga. Ipak su se tu našli naši rođaci, neki ljudi i zahvaljujući njima nismo bili u potpunosti sami. Ali je poražavajuća činjenica da ljudi toliko zaboravljaju i dobra dela. Makar da upute i jednu toplu reč, nismo mi očekivali bilo šta drugo.

I Iskra i Lazar su se okrenuli muzici, slikanju, baletu, sportu...

- Oni idu u muzičku školu "Stanković". Iskra svira klavir, Lazar harmoniku i peti su razred. Ona je onako baš posvećena umetnosti i čini se da je to bilo jako dobro u trenucima kada nam je bilo najteže. Imali su neke obaveze koje su bile, sada vidim, spasonosne. Imali su ljude koji su bili topli i iskreni prema njima, puni podrške, a tu mislim na profesore u školama, kao i na Lazarevog trenera u karateu. Znala sam da su na sigurnom, a to mi je mnogo značilo - otkrila je Dragana Turkalj za Blic.

Brak sa Snežanom Savić

Podsetimo, Dragoslav Lazić je bio u braku sa glumicom i pevačicom Snežanom Savić, sa kojom ima ćerku Anitu, danas 44-godišnju glumicu. Iako su se razveli, njihov odnos je ostao korektan, a svako je nastavio svojim putem. Snežana Savić je jednom prilikom otkrila da je u normalnim odnosima sa bivšim suprugom i njegovom novom porodicom.

Snežana Savić, Dragoslav Lazić Foto: Aleksandar Jovanović Cile, ATAIMAGES

- U normalnim sam odnosima sa njim i njegovom novom porodicom - rekla je Snežana Savić i dodala:

- Viđam njegove bliznance na rođendanima naše zajedničke unuke, tačnije naše ćerke Anite. U takvim situacijama se zapravo i družimo. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim koliko blizanci imaju tačno godina, ali su malo mlađi od naše unuke - rekla je Snežana Savić jednom prilikom.

