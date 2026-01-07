Slušaj vest

Erta Kit bila je jedna od najupečatljivijih i najautentičnijih umetnica 20. veka – pevačica, glumica, plesačica i aktivistkinja čiji je život bio jednako dramatičan i snažan kao i njen glas.

Iako ju je svet zauvek zapamtio po bezvremenskom božićnom hitu''Santa Baby'', iza zavodljive interpretacije krila se životna priča obeležena siromaštvom, rasizmom, političkim progonom i velikim povratkom.

Erta Kit Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Rođena je 17. januara 1927. godine u Južnoj Karolini kao Erta Mej Kit. Detinjstvo joj je bilo izuzetno teško – odrasla je u siromaštvu, a često se navodi da je bila dete silovanja, što je dodatno obeležilo njen identitet i odnos prema svetu. Zbog tamnije puti bila je marginalizovana čak i unutar afroameričke zajednice, a kao devojčica selila se iz jedne porodice u drugu, nikada ne osećajući pravu sigurnost.

Spas i bekstvo pronašla je u umetnosti. Nakon što se preselila u Njujork, započela je karijeru kao plesačica, a ubrzo je njen dubok, prepoznatljiv glas postao njen zaštitni znak. Govorila je nekoliko jezika i nastupala širom sveta, a tokom pedesetih godina probila se i u Holivudu i na Brodveju.

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Godine 1953. snimila je pesmu ''Santa Baby'', koja je gotovo preko noći postala božićni klasik. Pesma je bila drugačija – provokativna, duhovita i senzualna – baš poput Erte Kit. I danas se smatra jednom od najpoznatijih božićnih pesama svih vremena.

Na vrhuncu slave, 1968. godine, Erta Kit doživela je dramatičan preokret u karijeri. Tokom večere u Beloj kući, pred tadašnjom prvom damom Lejdi Berd Džonson, otvoreno je kritikovala Vijetnamski rat i američku politiku. Njene reči izazvale su šok, a posledice su bile brutalne – našla se na crnoj listi, ostala bez posla u Sjedinjenim Američkim Državama i praktično bila prognana iz američke industrije zabave.

Erta Kit Foto: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Sledeće godine provela je radeći u Evropi, gde je bila daleko cenjenija nego u domovini. Iako slomljena, nikada se nije odrekla svojih stavova.

Tek tokom osamdesetih i devedesetih godina Erta Kit doživljava veliki povratak u SAD. Nova generacija publike upoznala ju je kroz filmove, televiziju i pozorište, a pozajmila je i glas legendarnom liku Izme u animiranom filmu "The Emperor’s New Groove" (Carev novi ritam). Osvojila je nagrade, priznanja i konačno dobila poštovanje koje joj je decenijama bilo uskraćeno.

Erta Kit Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Sudbina je htela da žena koja je otpevala jedan od najpoznatijih božićnih hitova umre upravo na Božić – 25. decembra 2008. godine, u 81. godini života, nakon borbe sa rakom debelog creva. Vest o njenoj smrti simbolično je odjeknula širom sveta, dodatno učvrstivši njen status legende.

