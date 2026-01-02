Slušaj vest

Nema sezone praznika bez božićnih filmova, a jedan od najuspešnijih svih vremena svakako je omnibus "U stvari ljubav", romantična komedija Ričarda Kertisa iz 2003. godine.

U pitanju je osmi božićni film po zaradi u istoriji, u kom su igrale neke od najvećih holivudskih zvezda proteklih decenije i koji pamtimo po mnogim čuvenim scenama. Ipak, čak i od plesa Hjua Granta i nezaboravnog izvođenja hita "All I Want for Christmas Is You" na školskoj priredbi više se pamti momenat kada lik Eme Tompson zaplače kad shvati da je njen muž, kog igra Alan Rikman, kupio romantičan poklon drugoj ženi.

Scena Eme Tompson u filmu "U stvari ljubav"

Jedan od emocionalno najpotresnijih trenutaka savremene kinematografije ostao je duboko urezan u sećanje publike iz više razloga: lako je prepoznati sopstvenu bol u toj sceni, izvela ju je izuzetna glumica, a dodatnu težinu daje i činjenica da je iza nje stajalo stvarno, lično iskustvo njene tuge.

Karen, lik koji tumači Ema Tompson, ostaje sama u spavaćoj sobi dok se s porodicom sprema za polazak na priredbu i slama se od bola. Upravo je shvatila da je ogrlica, za koju je mislila da je namenjena njoj, zapravo kupljena drugoj. Umesto poklona koji je očekivala, dobila je disk sa muzikom Džoni Mičel.

Dok njen suprug i deca nestrpljivo čekaju polazak, ona u tišini pušta suze, a potom se sabere i izlazi iz kuće kao da se ništa nije dogodilo. Iako je publika već znala da je Ema Tompson jedna od najtalentovanijih glumica svoje generacije, tek tada su se mnogi zapitali odakle dolazi ta sirova, razoružavajuća emocija.

Emi Tompson je taj bol bio dobro poznat

Glumica je pre nekoliko godina u razgovoru za The Telegraph otkrila da joj je sopstvena prošlost pomogla da odigra ovu scenu, kada se prisetila braka s glumcem i rediteljem Kenetom Branom, koji se završio bolno i burno.

Kenet Brana i Ema Tompson Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

– Ta scena, kada moj lik stoji pored kreveta i plače, toliko je poznata jer je to nešto što smo svi doživeli – rekla je Ema.

– Ken mi je strašno slomio srce. Tako da sam znala kako je pronaći ogrlicu koja nije bila namenjena meni. Dobro, nije bilo baš to, ali to je nešto kroz šta smo svi prošli – objasnila je glumica.

Njihova ljubavna priča bila je dobro poznata javnosti: Ema Tompson i Kenet Brana važili su za jedan od najskladnijih parova osamdesetih i devedesetih godina. Venčali su se 1989, a onda se razveli šest godina kasnije. Ubrzo je otkriveno da ju je Brana prevario s Helenom Bonham Karter na snimanju "Frankenštajna", koja je tek 1997. godine javno potvrdila njihovu vezu izjavom:

Helen Bonham Karter Foto: FABRICATION FILMS - GAYNE, GREG - Album / Album / Profimedia

Ema Tompson nikada nije krila koliko ju je ova izdaja pogodila, što joj je, kako je priznala, olakšalo da se poistoveti s likom Karen.

– Toliko sam prokleto puta plakala u spavaćoj sobi... A onda morala da izađem i budem vesela, skupim deliće svog srca i odložim ih u fioku – priznala je.

Ipak, Ema Tompson nastavila je dalje i kasnije se pomirila s Helenom, s kojom je igrala u serijalu o "Hariju Poteru".

– Malo smo lude i pomalo hendikepirane kada je reč o modi. Možda nas je zato Ken obe voleo. Helena je divna žena – rekla je glumica godinama kasnije.

1/4 Vidi galeriju Ema Tompson Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia, Sue Moore/Hogan Media / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Ipak, s vremenom je uspela da ostavi bol iza sebe. U intervjuu za The Sunday Times 2013. godine objasnila je da ne želi da troši energiju na prošlost i osećanja vezana za izdaju.

– To je besmisleno. Nemam energije za to. Helena i ja smo se pomirile pre mnogo godina – rekla je glumica, koja se upravo one godine kada je „U stvari ljubav“ premijerno prikazan udala za svog drugog supruga Grega Vajsa.

S njim je u braku i danas, a par ima ćerku Gaju Vajs i usvojenog sina Tindjiebvea Agabija Vajsa.

