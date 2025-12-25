Slušaj vest

I ovog Božića, najistaknutije žene britanske kraljevske porodice – kraljicu Kamilu i princezu Kejt – očekuje niz pažljivo odabranih darova. Prema tradiciji, kraljica Kamila i princeza od Velsa dobiće na poklon porodični nakit od svojih supruga, dok kralj Čarls III, kao i svake godine, s posebnom pažnjom bira poklone i za zaposlene u kraljevskom domaćinstvu.

Nakit sa istorijom i porodičnom tradicijom

Bivši kraljevski batler Grant Harold otkrio je da će kralj Čarls i princ Vilijam i ovog Božića svojim suprugama darovati vredan nakit koji u sebi nosi bogatu istoriju i porodično nasleđe. Kako navodi Harold, ti komadi često potiču iz kolekcija pokojne kraljice Elizabete II, kraljice majke ili princeze Dajane.

"Na Badnje veče članovi kraljevske porodice tradicionalno razmenjuju šaljive poklone, dok je Božić rezervisan za lične i sentimentalne darove. U to spada i nakit koji se prenosi generacijama", izjavio je ranije Harold. Dodao je i da se u privatnoj kraljevskoj kolekciji i dalje nalazi mnogo izuzetnih komada, pa je vrlo moguće da će ovog Božića Kamila i Ketrin, odnosno Kejt Midlton, otkriti deo te dragocene riznice.

Stil kraljice Kamile i princeze Kejt

Kamila, supruga kralja Čarlsa III, poznata je po ljubavi prema biserima i klasičnim broševima, pa se pretpostavlja da bi upravo takvi komadi – elegantni, sofisticirani i bezvremenski – mogli da se nađu među njenim božićnim poklonima.

Kraljevska porodica -Kejt Midlton, princ Vilijam i deca

Princeza od Velsa, s druge strane, često nosi prstenje i minđuše sa snažnom porodičnom simbolikom. Njen najpoznatiji komad nakita svakako je safirni verenički prsten koji je nekada pripadao princezi Dajani. Ipak, Kejt rado bira i savremeni nakit, uključujući kreacije dizajnera poput Kiki Mekdonaf i Anite Dongre, pa bi njen božićni poklon mogao da predstavlja zanimljivu kombinaciju starinskog i modernog dizajna.

Kraljevski darovi sa ličnim pečatom

Dok kralj Čarls izborom nakita za suprugu neguje porodičnu tradiciju, ne zaboravlja ni zaposlene u kraljevskim rezidencijama. Već decenijama poznat je po velikodušnosti i ličnom pristupu prema osoblju.

Bivši kraljevski baštovan Džek Stuks ranije je otkrio da kralj, sada u 77. godini, svake godine svakom članu osoblja poklanja lični dar i božićnu čestitku sa sopstvenim potpisom.

"Kralj i kraljica Kamila uvek su prisustvovali tradicionalnoj božićnoj zabavi za zaposlene. Tokom večeri razgovarali su sa svima i trudili se da se svako oseća cenjeno", prisetio se Stuks u razgovoru za Heart Bingo.

Tradicija darivanja i porodično okupljanje

Nakon božićne proslave, zaposleni dobijaju poklone koji su uglavnom praktični i elegantni, poput setova za so i biber, šolja, čaša, poslužavnika i tanjira sa monogramom princa od Velsa. U ranijim godinama kralj je poklanjao i tradicionalni božićni puding, a svi zaposleni dobijaju i potpisanu čestitku od kralja i Kamile.

Prema ustaljenoj tradiciji, kraljevska porodica će Božić provesti na imanju Sandringam u Norfolku, gde će prisustvovati božićnoj misi u crkvi Svete Marije Magdalene, a potom se okupiti na porodičnom ručku. Upravo tom prilikom Kamila i Kejt mogle bi da zablistaju u novom nakitu koji će, bez sumnje, privući pažnju ljubitelja mode širom sveta.

