Za mnoge porodice, sedenje za stolom nakon božićnog ručka i gledanje kraljevskog govora predstavlja neizostavan deo praznične tradicije. Danas je teško zamisliti Božić bez tog obraćanja, ali ideja o televizijskoj poruci u početku nije naišla na oduševljenje unutar zidina palate.

Prvi božićni TV govor kraljice Elizabete emitovan je 1957. godine iz Sandringama, nakon što ju je princ Filip "nagovorio" da prihvati televiziju umesto radija. Iako su monarsi od 1959. godine počeli da unapred snimaju svoja obraćanja, njen televizijski debi bio je emitovan uživo.

Kraljica je, sasvim razumljivo, bila veoma nervozna, a princ Filip je reagovao na potpuno neočekivan način kako bi joj skrenuo misli. Malo ko bi pretpostavio da je njen suprug, tik pred obraćanje naciji, trčao gore-dole po hodnicima, mašući lažnim zubima.

Kako navodi Robert Džobson u knjizi The Windsor Legacy, "Filip je glumio i pravio šale kako bi ublažio razumljivu tremu kraljice pred njen televizijski debi".

Princ Filip i kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

Dvorski izvori pričali su da su se hodnicima orili smeh i kikot dok je princ trčao unaokolo, mašući veštačkim zubima kako bi zabavio kraljicu i njihovu decu.

Njegovi pokušaji da je opusti nisu se tu završili. Navodno je poslao i "razigranu poruku" reditelju prenosa: - Recite joj da se seti jauka i škrguta zuba". Iskreno, teško da bi to mogla da zaboravi.

Princ Filip je, prema pričama, bio prisutan i u prostoriji dok je kraljica držala govor, nastavljajući da je ohrabruje. U Džobsonovoj knjizi prenosi se i sećanje Kristine Oldridž, ćerke Pitera Dimoka, producenta BBC prenosa.

- Kraljica je bila prilično nervozna, a princ Filip, svestan toga, stajao je iza kamere i pravio ohrabrujuće, čak i smešne grimase, pomažući joj da se opusti i nasmeje - ispričala je ona.

Uprkos tremi, božićni govor kraljice Elizabete doživeo je veliki uspeh. Javnost se prvi put osetila bližom monarhiji jer su ljudi mogli da vide člana kraljevske porodice iz udobnosti sopstvenog doma, što je delovalo mnogo ličnije nego radio-prenos.

Kraljica Elizabeta i princ Filip Foto: Profimedia

Taj govor postao je nova božićna tradicija, iako je kraljica nekoliko godina kasnije počela da snima poruke unapred, umesto da govori uživo. To joj je verovatno pomoglo da savlada tremu, ali ko zna, možda joj je i tada kroz glavu prolazila slika princa Filipa kako trči sa lažnim zubima kako bi je nasmejao.

Zabavljanje porodice, naročito dece, bila je jedna od stvari u kojima je princ Filip posebno uživao i često je to činio na vrlo nekraljevske načine. U BBC dokumentarcu iz 2021. godine, princ Vilijam podelio je anegdotu o nestašnoj šali svog dede sa senfom za stolom, zbog koje je često upadao u "nevolje" kod kraljice.

- Skidao bi poklopac i stavio tubu u vaše ruke… a onda bi vam stisnuo šake tako da senf poleti do plafona - ispričao je Vilijam, dodajući: - Zbog toga je često dobijao ukore od moje bake.

- Uživao je u takvim šalama, voleo je da se igra sa decom i da bude deda - zaključio je princ Vilijam.

