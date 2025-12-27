Slušaj vest

Manekenka Bruks Nejder (28) je stekla reputaciju po tome što je iskrena u vezi sa svojim izgledom, koji je prošao kroz još jednu promenu

Nejderina sestra, Sara Džejn Nejder je otkrila na TikToku da je ona uklonila filer iz usana nakon putovanja u Diznilend. Nejderova je u video snimku nosila uši od Miki Mausa i sedela u stolici dok se pripremala da vrati svoje pune usne u prvobitni oblik.

Ona je kasnije obavestila svoje pratioce na Instagramu, šaleći se da je vraćanje usana u prirodnu veličinu „božićni poklon za mamu i tatu“. Na fotografiji se videlo da je područje oko donje usne podliveno od igle.

Zahvati

Nejderova je u novembarskom intervjuu za Bustle govorila o svojim prethodnim kozmetičkim zahvatima. Navela je sve invazivne i neinvazivne procedure i tretmane kroz koje je prošla, uključujući operaciju nosa zbog koje su je poređivali sa Majklom Džeksonom, navlake i „podizanje vrata“ pomoću botoksa kako bi poboljšala izgled vrata i vilice.

Ipak, ti zahvati nisu bili dovoljni. Otkrila je za medij da se takođe okrenula GLP-1 lekovima kako bi smršala, nakon što je dobila povratne informacije o svom izgledu od potencijalnih klijenata u industriji manekenstva.

„Nisam pustila ni jednu suzu zbog toga. Ne sažaljevam samu sebe. Samo kažem: ‘Činjenica je da žele da smršam. Kako mogu to da postignem?’“

„Ne kažem da je u redu. Ne kažem da je ispravno. Mislim da je svako drugačiji — ali izgubila sam 30 kilograma i dobila sve poslove,“ dodala je.

Priznanje

Od kako je Nejderin rijaliti ,,Love Thy Nader" premijerno prikazan u avgustu, još jedna od sestara je priznala da želi da ide „pod nož“, prenosi People.

U avgustovskoj epizodi The Viall Files, Grace Ann Nader je priznala da je počela sa „potpunom listom plastičnih operacija“ nakon što je gledala prvu epizodu serijala. „Radim na svom licu. Grudi. Bukvalno, do sezone 2 biću potpuno u zavojima. Biću spremna za kamere,“ rekla je 25-godišnjakinja, koja je takođe otkrila da koristi Ozempic za mršavljenje. „Takođe sam se pitala: ‘Da li imam takozvano resting bitch face?’ I mislim da ga zaista imam.“

