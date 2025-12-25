Slušaj vest

Džordž Majkl je, međutim, pojava otporna na zaborav, baš kao i njegov glas i pesme, naročito jedna koja iz godine u godinu u ovo vreme poput furije zauzima vrhove top lista, otvarajući prostor za novo "čitanje" nenadmašnog britanskog kantautora.

Koja je "najbožićnija pesma" svih vremena? Možda je Maraja Keriprodala više singlova, ali "Last Christmas" je ponovo na vrhovima prazničnih top lista, sluša se na svakom koraku, gde god se okrenete, koju god radio-stanicu da odvrnete. A Džordž Majkl napisao ju je za svoj duet WHAM! pre više od četiri decenije... Dokaz da pravi kvalitet nema rok trajanja.

Surovom igrom sudbine, legendarni pevač sišao je sa ovozemaljske scene baš na Božićpo gregorijanskom kalendaru. Vest je, na samom kraju te 2016. godine, šokirala svet. U stvari, šok je mala reč... Milioni njegovih fanova ni danas se ne mire sa bolnom istinom. Ne teši ih ni činjenica da na glas – a njegov je bio jedan od najlepših i najmoćnijih koje smo ikad čuli – ne pada prašina. Ni kada prođu vekovi i milenijumi.

Dan kada je div zauvek zaspao

Legendarni engleski muzičar grčkog porekla, pravim imenom Jorgos Kirijakos Panajotu, imao je samo 53 godine. Beživotno telo pop ikone pronašao je frizer Fadi Favaz, s kojim je bio u vezi od 2011. Ležao je u krevetu, mirno, spokojno. Samo je zaspao, da se više ne probudi.

Iako je utvrđeno da je preminuo zbog bolesti srčanog mišića – kardiomiopatije, miokarditisa i problema sa jetrom, Favaz je kasnije pričao da se predozirao s namerom da izvrši samoubistvo. Pokušavao je da ga diskredituje na sve moguće načine kada je shvatio da ga slavni pevač nije pomenuo u testamentu i da je sve ostavio svojoj porodici i dobrotvornim organizacijama.

Nije bilo ceremonijalnog oproštaja koji bi u direktnom prenosu pratio svaki kutak planete. Nije bio objavljen ni datum sahrane, čak se mesecima nije znalo ni gde počiva. Tek krajem marta naredne godine objavljeno je da se njegova večna kuća nalazi u Hajgejt groblju u severnom Londonu, i da je sahranjen pored majke Lesli, čiju smrt nikada nije preboleo.

Grob je dugo bio neobeležen. Kada je konačno preko njega postavljena jednostavna mermerna ploča, na njoj je ispisano tek (pravo) ime, datumi rođenja i smrti, i "voljeni sin, brat, prijatelj". Bio je i ikona, zvezda, ljubav generacija. To ne piše. I ne mora. Znamo.

Umro je od slomljenog srca

Tokom poslednjih nekoliko godina života, Džordž Majkl patio je od ozbiljnih zdravstvenih problema zbog kojih je nekoliko puta završio u bolnici. No, njegovo srce odavno je slabije kucalo. Od bola...

"Da Anselmo nije umro, Džordž bi još uvek bio s nama", siguran je Andros Georgiu, producent i jedan od njegovih najbližih prijatelja. Anselmo Felepa, brazilski kreator, bio je ljubav njegovog života. Nažalost, sreća je kratko trajala. Jedva dve godine.

Kada je Anselmo preminuo u martu 1993, od posledica uznapredovalog HIV virusa, čuveni pevač bio je slomljen. Zaključao u sobu, iz koje danima nije izlazio. "Bio je potpuno izgubljen. Deo njega tada je zauvek otišao", pričao je Andros.

Kasnije se ispostavilo da je od tog trenutka sve u njegovom životu krenulo nizbrdo. Depresijaga je lagano ubijala. Pokušavao je da pronađe utehu u alkoholu, narkoticima, vezama za jednu noć... Smirio se tek uz američkog biznismena Kenija Gosa, s kojim je proveo 13 godina. Ali, on nije bio njegova srodna duša.

Najveći strah muzičke ikone

Pre nego što su se upoznali, Džordž je 1996. objavio album "Older", svojevrsni muzički spomenik svojoj najvećoj ljubavi, Anselmu. Dve godine kasnije desio se onaj nesrećni incident u javnom toaletu u Los Anđelesu, kada je uhapšen zbog "nedoličnog ponašanja" i izvrgnut ruglu.

Međutim, ispostavilo se da je strah od osude javnosti – čega se najviše plašio od prvog dana kada je shvatio da je homoseksualac – bio bezrazložan. Štaviše, nakon konačnog "autovanja" sa leđa mu je pao najteži teret. Čak je uspeo da pomenuti nesrećan slučaj preokrene u materijal za hit singl u kojem je parodirao sopstveno ponašanje, a priznanje da je naklonjen istom polu učinilo ga je još popularnijim.

Ono s čim nije mogao da se pomiri bio je gubitak Anselma. Depresija ga je još čvršće stegnula nakon smrti majke, koja je preminula od raka. Pritisnuto psihičkim i zdravstvenim tegobama, srce na kraju nije izdržalo.

Sudbina se surovo poigrala sa porodicom

Kao da se neka tamna senka nadvila nad porodicom, tačno tri godine kasnije iznenada je preminula i njegova sestra Melanija Panajotu. Baš na Božić, 25. decembra, kao i on. Pronašla ju je mlađa sestra Joda. Džordž i Melani bili su bliski od rođenja, radila je s njim, pratila ga na turnejama... Da je kojim slučajem otišla pre njega, veliki emotivac, kakav je bio, potpuno bi zaboravio da svet postoji.

Jedan od giganata muzike odamdesetih i devedesetih, rani idol MTV generacije, sila koju su kritičari veličali zbog moćnog glasa i ekspresivnog stila, pomalo kontroverzan i intrigantan, ali beskrajno šarmantan i zgodan, iskreno je pričao o svojim problemima priznavši da potiču iz autodestruktivnog karaktera.

Nakon poslednjeg privođenja zbog vožnje pod dejstvom sedativa i marihuane, izvinio se obožavaocima i obećao da će dovesti svoj život u red. I taman kada je uspeo da se vrati u kolosek, morali smo da se oprostimo od njega. Bio je Božić... Njegov Last Christmas.

