Ne postoji bolji praznični ugođaj za ljubitelje sporta od uzastopnih NFL utakmica na Božić, a ove godine, uz fudbal stiže i prava muzička poslastica.

Dana 25. decembra, NFL će ponuditi tri velika meča, koji će se emitovati preko dva različita striming servisa, a nekoliko utakmica biće obogaćeno i uživo muzičkim nastupima. Prve dve utakmice prenosiće Netflix, dok će poslednji duel večeri biti emitovan na Amazon Prime Video.

NFL Foto: Michael Allio/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Keli Klarkson otvara praznični dan

Praznični program započeće Keli Klarkson, koja će nastupiti neposredno pre utakmice između Dallas Cowboys-a i Washington Commanders-a, koja se prenosi na Netflixu.

Dobitnica Gremija izvešće svoju popularnu božićnu pesmu „Underneath the Tree“, u kratkom, ali svečanom nastupu pre početka meča. Utakmica počinje u 13 časova po istočnom vremenu (ET). I utakmica i nastup biće dostupni za strimovanje na Netflixu.

Klarkson je vest potvrdila video-snimkom u kojem je izrazila oduševljenje, poručivši:

" Dve sjajne fudbalske utakmice na Božić", to je poklon u kojem svi možemo da uživamo.

Snup Dog predvodi veliki božićni halftime šou

Nakon prve utakmice, sledi duel između Detroit Lions-a i Minnesota Vikings-a, koji donosi i pravi spektakl na poluvremenu.

Glavna zvezda halftime šoua biće Snup Dog, a pridružiće mu se i Lejn Vilson, kao i glasovi likova iz Netflixovog hit filma „KPOP Demon Hunters“. Nastup nosi naziv „Snoop’s Holiday Halftime Party“ i održaće se na U.S. Bank Stadiumu u Mineapolisu.

Poslednji meč večeri bez muzičkog programa

Treća i poslednja utakmica večeri donosi duel između Denver Broncos-a i Kansas City Chiefs-a. Iako za sada nije najavljen poseban zabavni program, meč će se emitovati širom zemlje putem Amazon Prime Video-a.

Bijonse Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia, LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia

Nastavak tradicije velikih božićnih nastupa

Snup Dogov nastup biće drugi put da jedan veliki muzički izvođač predvodi halftime šou tokom Netflixovog božićnog NFL programa. Prošle godine, Bijonse je nastupila tokom utakmice Ravens – Texans, događaja koji je dobio i nezvanični naziv „Beyoncé Bowl“, a njen nastup je čak nagrađen Emijem za dizajn kostima.