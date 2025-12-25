Slušaj vest

Glumica Danijela Vranješ tokom bogate karijere nije mnogo govorila o svom privatnom životu. Sada je otkrila jedan veoma zanimljiv detalj iz svoje porodice otkrivši da je njena baka bila bolničarka Josipa Broza Tita.

"Imali smo kuću malu u Inđiji gde je bila moja baka. Ona i deka su iz Like kolonizovani u Sombor, su odatle došli u Inžiju, tu su se i tetke i tata rodili. Baka je bila jedna fantastična persona, stalno smo išli kod nje. Ta kućica je bila divna, iza je bilo dvorište sa nekom kajsijom, uvek je imala jagode i trešnje... Baka je uvek imala fenomenalnu frizuru, štiklice, mnogo lepa žena, inače je bila partizanka.", rekla je Danijela u Mondo podkastu "Nešto moje".

Danijela Vranješ Foto: Instagram/DanijelaVranjes

Kako je dalje objasnila, o tom periodu života njena baka nije želela da govori porodici:

"Baka je svojevremeno bila sa Titom na Visu u onoj špilji, bila je jedna od dve bolničarke koje su bile sa njim", dodala je pa objasnila šta je baka naučila:

Foto: Profimedia

"Moja baka je doživela veliku tragediju u Drugom svetskom ratu, ali mi nikad nije pričala o tome, i nikad nije delila ljude po naciji, po veri, nego je govorila - dobri i loši. Ona je kasnije otišla u Partizane, udala se posle za mog dedu, izrodila mog tatu i dve ćerke. Nikad mi reč ružnu nije rekla na tu temu, a kada sam je molila da mi priča o Titu, nikad nije htela ni o njemu da mi priča. Ćutalo se da se ne širi. Da se ne šire mržnja i zloba. To je ono što i ja radim, kad vidim da je nešto loše, ja ćutim. Ako ne mogu da pomognem, ne širim dalje, i ne izvlačim pouke tako lako."