TikTokerka Tineša MekKarti-Vroten, poznata kao Tea Tajm, uhapšena je nakon što je, kako se sumnja, udarila i ubila pešaka dok je snimala livestream dok je vozila kroz predgrađe Čikaga u novembru.

Prema saopštenju policije Ziona, do kojeg je došao portal PEOPLE, tiktokerka je uhapšena u utorak, 23. decembra, zbog svoje navodne uloge u saobraćajnoj nesreći u kojoj je stradali Daren Lukas, 59-godišnji muškarac, vraćajući se sa posla u prodavnici.

"Brojni građani obavestili su istražitelje o TikTok videu koji navodno prikazuje MekKarti kako se snima uživo dok vozi u trenutku nesreće – navodi se u saopštenju.

Tea Tajm Foto: Zion Police Department

Istražitelji su verifikovali video, a kasnija forenzička analiza telefona, koji je predala preko advokata, potvrdila je da je snimak nastao u trenutku nesreće.

Snimak šokirao javnost

Prema izveštajima, na video-snimku, čuje se glas:

– „Upravo sam nekoga udarila.“

Osoba u vozilu tada pita šta se desilo.

Nalog na TikToku sa kog je snimak kružio ubrzo je postao privatan, a informacije o lokaciji korisnika izbrisane.

Optužnice i hapšenje

Kancelarija državnog tužioca okruga Lejk izdala je nalog za hapšenje tiktokerke. Policija tvrdi da je osumnjičena pokušala da napusti dom sa nekoliko spakovanih torbi, ali je uhapšena ubrzo nakon izdavanja naloga.

U vozilu je bio i osmogodišnji maloletnik, navodi se u saopštenju.Tiktokerka je dobrovoljno otišla u policijsku stanicu, dala izjavu i pristala na test krvi i urina, ali je isprva odbila da istražitelji pregledaju njen telefon.

Detalji nesreće

Lukas je upravo završio smenu u prodavnici i prelazio ulicu ka svom domu kada je udaren na raskrsnici. Policija i vatrogasci stigli su oko 17:46 i zatekli Lukasa sa ozbiljnim povredama. Hitno je prebačen u Vista Medical Center, gde je kasnije preminuo.