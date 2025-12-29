Džošua Rajan Evans kao mladi Grinč u filmu „Kako je Grinč ukrao Božić“

Slušaj vest

Publiku širom sveta osvojio je toplinom, harizmom i neobičnim izgledom dok je tumačio mlađu verziju Grinča, jednog od najpoznatijih likova Džima Kerija. Ipak, samo dve godine nakon što je film postao božićni klasik, njegov život se iznenada ugasio.

Prošlo je 20 godina od smrti Džošue Rajana Evansa, izuzetno talentovanog glumca koji je preminuo sa svega 20 godina.

Rođen sa teškim zdravstvenim problemima

Džošua Rajan Evans rođen je sa ahondroplazijom, oblikom patuljastog rasta, zbog čega je bio visok svega 97 centimetara. Uz to, imao je i urođenu srčanu manu, zbog koje je tokom detinjstva morao da prođe kroz čak tri ozbiljne operacije.

Duge periode oporavka provodio je kod kuće ili u bolnici, a tada je utočište nalazio u televiziji i filmovima. Kasnije je priznao da su mu upravo ekran i gluma pomagali da makar na trenutak pobegne od problema sa kojima se suočavao.

„Ako je sve to gluma i pretvaranje, zašto ja ne bih mogao time da se bavim?“ rekao je u intervjuu za Los Anđeles tajms 2000. godine.

Sam je pokrenuo svoju karijeru – sa samo 12 godina

Iz porodične kuće u Hejvordu, u Kaliforniji, sam je štampao vizit-karte i sa samo 12 godina kontaktirao agenta – bez znanja roditelja. Već 1994. godine dobio je prvi angažman u reklami za sladoled, koja je postala veliki hit i osvojila industrijsku nagradu.

Ubrzo su usledile i uloge u popularnim serijama devedesetih. Publika ga pamti iz serije „Porodične veze“, gde je igrao jezivu lutku Stevila u specijalnim epizodama za Noć veštica.

Od dečjeg genija do cirkuske zvezde

Krajem devedesetih pojavio se u seriji „Ali Mekbil“, gde je glumio neobičnog dečaka-advokata Orina Kulija. Zbog svog izgleda i glasa često je dobijao uloge dece, pa je tako debitovao na filmu kao „mali genije“ u ostvarenju „Baby Geniuses“.

Iste godine tumačio je i glavnu ulogu u mini-seriji o P. T. Barnumu, gde je igrao čuvenog cirkuskog izvođača Tom Tamba, a radio je i sinhronizacije za crtane serije poput „Hej Arnold!“.

Uloga koja mu je promenila život – mladi Grinč

Pravu slavu doneo mu je film „Kako je Grinč ukrao Božić“, u kojem je glumio mladog Grinča. Iako je posao bio izuzetno naporan – svakodnevno je provodio više od pet sati u šminkernici, čak duže i od samog Džima Kerija – Evans je kasnije govorio da mu je to bila jedna od najdražih uloga.

Posebno je cenio saradnju sa rediteljem Ronom Hauardom, koji je, oduševljen njegovom energijom, značajno proširio njegovu ulogu.

„Uneo je srce u celu priču“, rekao je Hauard.

Najvoljeniji lik u sapunici

Godinu dana kasnije dobio je ulogu koja ga je učinila miljenikom publike – živu lutku Timija Lenoksa u NBC-jevoj sapunici „Passions“. Njegov lik postao je jedan od najpopularnijih u istoriji serije, a Evans je osvojio brojne nagrade, uključujući dve uzastopne Soap Opera Digest nagrade.

Bio je nominovan i za Emi, Young Artist Award, a dobio je i prestižnu nagradu za mladog glumca godine.

„Volim svoj život“

Džošua Rajan Evans kao mladi Grinč u filmu „Kako je Grinč ukrao Božić“ Foto: Universal / Everett / Profimedia

Uprkos svemu, Evans nikada nije krio da svoju visinu vidi kao prednost, a ne kao prepreku.

„Da sam bio običan tinejdžer, verovatno me niko ne bi primetio“, rekao je jednom prilikom.

„Gluma nije samo moj posao – to sam ja.“

Tragičan kraj i jeziva slučajnost

Nažalost, 2002. godine, tokom medicinske procedure u San Dijegu, iznenada je preminuo zbog komplikacija sa srcem. Jeziva slučajnost dodatno je potresla javnost – istog dana emitovana je epizoda serije „Passions“ u kojoj umire njegov lik nakon doniranja srca.

Epizoda je snimljena ranije, ali je kasnije posvećena upravo Džošui Rajanu Evansu, dok su sve planirane scene sa njegovim likom uklonjene.

„Izgubili smo jedinstven talenat i izuzetnog mladića“, saopštila je tada televizija NBC.

Video: Stiven Sigal u Srbiji